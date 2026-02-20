Si no logró asistir a la ‘Megaferia de Empleo’, aún  puede postularse a cargos disponibles: visite la Agencia Distrital de Empleo

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

Si no lograste asistir a la ‘Megaferia de Empleo’ realizada en Corferias Bogotá este jueves 19 de enero, aún tienes oportunidad de postularte a vacantes laborales que no se ocuparon en esta gran jornada. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) informó que a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá se podrán acceder a los cargos disponibles tras este evento. Además, se realizarán jornadas de empleo con nuevos cargos disponibles. ¡Conoce los detalles y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, conecta a los bogotanos y bogotanas que buscan oportunidades laborales con ofertas reales y empleo digno.

Más de 18.000 personas cumplieron cita en Corferias con la ‘Megaferia de Empleo’ en Bogotá, pero algunas de las vacantes no fueron ocupadas. Por ello la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá atenderá a interesados y a quienes no lograron asistir a la ‘Megaferia’ en sus espacios y sede principal.

Puntos de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá 2026

Sede principal Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicada en la carrera 13 #27-00, Edificio Bochica, Local 12, Centro Internacional.

Quiosco de empleo de Usaquén, localizado en la calle 165 #7-38.

Quiosco de empleo de Ciudad Bolívar, calle 68D Bis A sur #49F-70.

Quiosco de empleo de San Cristóbal, ubicado en la avenida Primero de Mayo #01-40 sur

Quiosco de empleo de Rafael Uribe Uribe, localizado en la calle 32 sur #23-62.

Quiosco de empleo de Kennedy, transversal 78K #41A-04 sur.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda además, que te puedes seguir postulando a las nuevas convocatorias ‘Talento Capital’y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de de Portal Bogotá, ingresando a su sección Trabajo sí hay en Bogotá, haciendo clic aquí.