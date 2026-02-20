¿Cuál es el estado de las vías en Bogotá para este viernes 20 de febrero de 2026?

¡Entérate sobre el estado de las vías en Bogotá! Conoce aquí el estado de movilidad para este viernes 20 de febrero de 2026. Durante la mañana se registra congestión vehicular en la localidad de Kennedy, por volcamiento de camioneta en la av. Cali con calle 10.

Por esta situación hay afectación en algunas rutas de TransMilenio.

Estado de las vías y TransMilenio en Bogotá para este viernes 20 de febrero de 2026

Corte 09:14 a. m.

?Se registra congestión vehicular en la localidad de Kennedy, por volcamiento de camioneta en la av. Cali con calle 10, sentido sur-norte. Se asigna unidad de @TransitoBta y ambulancia. Grupo Guía en desplazamiento.

Corte 08:41 a. m.

?Siniestro vial en la localidad de Suba, entre camioneta y motociclista en la av. Boyacá con calle 116, sentido norte-sur. Unidades de @TransitoBta y ambulancia asignadas.

?Siniestro vial en la localidad de Fontibón entre taxi y motociclista, en la av. Cali con calle 22, sentido sur-norte. Se asigna unidad de @TransitoBta Grupo guía en el punto, se registra alta congestión vehicular sobre el corredor. ?