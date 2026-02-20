Devolución de aranceles de Trump puede ser «un caos», pero «puede ser necesario»: Corte Suprema de EE.UU

–La Corte Suprema de EE.UU. admitió este viernes que la devolución de aranceles globales, luego de haber declarado ilegales los fundamentos con los cuales el presidente Donald Trump los impuso, puede ser «un caos».

Sin embargo, el mayor tribunal estadounidense manifestó que «puede ser necesario» para cumplir con los procedimientos legales correctos.

A pie de página, la Corte apuntó que «solo una prueba promete algún tipo de ‘caos’, ya que todas las partes ante nosotros coinciden en que la Constitución no otorga al presidente ninguna facultad independiente para imponer aranceles en tiempos de paz».

El mes pasado, Trump ya había advertido sobre un posible escenario apocalíptico. Alertó que «ascenderían a cientos de miles de millones de dólares» las cifras que tendrían que pagar, «sin incluir la cantidad que los países y las empresas requerirían por las inversiones que realizan en la construcción de plantas, fábricas y equipos para evitar el pago de aranceles».

«Si sumamos estas inversiones, ¡estamos hablando de billones de dólares! Sería un completo desastre, casi imposible de pagar para nuestro país. Cualquiera que diga que se puede hacer rápida y fácilmente estaría dando una respuesta falsa, inexacta o totalmente errónea a esta pregunta tan amplia y compleja», añadió. (Información RT).