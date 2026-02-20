    • Noticia Extraordinaria

    EE.UU. lanza nuevo «ataque letal» contra supuesta ‘narcolancha’en aguas del Pacifico y mueren los tres tripulantes (VIDEO)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Este viernes la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó un nuevo «ataque cinético letal» contra una lancha que supuestamente llevaba un cargamento de droga en aguas del Pacifico oriental, informó la misma unidad militar en su cuenta en X.

    Al respecto, compartió el video que registró el bombardeo, haciendo la siguiente reseña:

    «El 20 de febrero, bajo la dirección de #SOUTHCOM El comandante general Francis L. Donovan, de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por organizaciones terroristas designadas. La inteligencia confirmó que el barco estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Durante esta acción murieron tres narcoterroristas varones. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida.

    El pasado lunes, otras tres supuestas narcolanchas fueron bombardeadas por fuerzas del Comando Sur, dejando 11 ocupantes muertos.

    En otro trino, EE.UU señala que en desarrollo del compromiso con la seguridad y estabilidad regional, los combatientes de élite de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, incluido el grupo Iwo Jima Amphibious Ready, continúan operando en el Caribe para avanzar en la Estrategia de Defensa Nacional desmantelando redes criminales, combatiendo el narcoterrorismo y disuadiendo a actores malignos.

    En nota aparte el Comando Sur indica que está «aumentando la preparación y la letalidad en el Caribe», y muestra algunas actividades.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte