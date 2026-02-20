EE.UU. lanza nuevo «ataque letal» contra supuesta ‘narcolancha’en aguas del Pacifico y mueren los tres tripulantes (VIDEO)

–Este viernes la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó un nuevo «ataque cinético letal» contra una lancha que supuestamente llevaba un cargamento de droga en aguas del Pacifico oriental, informó la misma unidad militar en su cuenta en X.

Al respecto, compartió el video que registró el bombardeo, haciendo la siguiente reseña:

«El 20 de febrero, bajo la dirección de #SOUTHCOM El comandante general Francis L. Donovan, de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por organizaciones terroristas designadas. La inteligencia confirmó que el barco estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Durante esta acción murieron tres narcoterroristas varones. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida.

On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm — U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026

El pasado lunes, otras tres supuestas narcolanchas fueron bombardeadas por fuerzas del Comando Sur, dejando 11 ocupantes muertos.

En otro trino, EE.UU señala que en desarrollo del compromiso con la seguridad y estabilidad regional, los combatientes de élite de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, incluido el grupo Iwo Jima Amphibious Ready, continúan operando en el Caribe para avanzar en la Estrategia de Defensa Nacional desmantelando redes criminales, combatiendo el narcoterrorismo y disuadiendo a actores malignos.

Commitment to regional security and stability:

The elite warfighters of Joint Task Force Southern Spear, including the Iwo Jima Amphibious Ready group, continue to operate in the Caribbean to advance the National Defense Strategy by disrupting criminal networks, combating… pic.twitter.com/HLhE6A4p7Y — U.S. Southern Command (@Southcom) February 20, 2026

En nota aparte el Comando Sur indica que está «aumentando la preparación y la letalidad en el Caribe», y muestra algunas actividades.