‘Tortazo Ecléctico’, sonidos sin fronteras en Bogotá este 22 de febrero en la Media Torta

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita al concierto gratis ‘Tortazo Ecléctico’, que se realiza este domingo 22 de febrero de 2026, en el emblemático Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá, a partir de las 2:00 p. m. Este evento, reúne a tres ganadores de la invitación pública ‘Súmate a la Programación’ y un artista invitado distrital, consolidándose como una de las apuestas más audaces del escenario al reunir en una sola tarde. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

La ciudadanía podrá disfrutar de este concierto gratis con encuentros que conectan el talento local con expresiones artísticas interdisciplinarias y proyectos de gran trayectoria. Asiste al escenario emblemático de la ciudad.

Artistas invitados al concierto gratis ‘Tortazo Ecléctico’ en Bogotá

?La jornada contará con la participación especial de Burning Caravan, una agrupación que ha llevado su estilo único a los escenarios más importantes de Colombia y el mundo. Su música es una poderosa fusión de rock, música balcánica, gitana, jazz y ritmos latinoamericanos, la cual cobra vida a través de una puesta en escena cargada de magia y teatralidad. Tras haber compartido tarima con referentes como Emir Kusturica y Molotov, y de haber conmovido a casi 600.000 personas en la Plaza de Bolívar con el show «Constelaciones» en 2023, la banda regresa para sumergir al público bogotano en su universo enérgico y auténtico.

?A esta celebración se suma Sergio Arias & Malalma, un proyecto bogotano fundado en 2007 que ha definido su propio camino bajo la corriente del Latin Trip o electrocumbé. Liderado por Sergio Arias, reconocido por su paso en bandas icónicas como Sidestepper, este concepto multidisciplinario integra el funk, el rock y la electrónica con la raíz de la champeta y los ritmos afrocolombianos. Su propuesta no es solo ritmo, sino una reflexión profunda sobre el alma humana y el contexto social que habitamos.

?Por su parte, La Reforma traerá el pulso de la música latina alternativa con un show emocionalmente potente. Esta banda colombiana ha logrado construir una identidad fresca al fusionar la cumbia, el vallenato y la champeta con elementos urbanos y pop contemporáneo. Más allá de la música, La Reforma se presenta como un movimiento creativo que busca comunicar mensajes de esperanza y transformación cultural a través de una narrativa artística innovadora.

?Finalmente, la tarde se enriquecerá con la propuesta de Juan Sin Cabeza, un proyecto que cruza la canción de autor y la música contemporánea desde una perspectiva experimental e íntima. Con más de 15 años de trayectoria en escenarios de tres continentes, el grupo destaca por el uso del contrabajo como un cuerpo resonante que es frotado, golpeado y preparado para dialogar con la voz y otros dispositivos sonoros. En esta ocasión, el proyecto ampliará su dimensión tímbrica con la incorporación de vientos y percusiones, prometiendo una experiencia sonora de escucha profunda e intensidad física.

El Tortazo Ecléctico es, en esencia, una invitación a reconocerse en la diferencia y a disfrutar de la música como un puente entre tradiciones y contemporaneidad. La cita es en La Media Torta el 22 de febrero a las 2:00 p. m. para vivir una tarde de música y energía irrepetible en el mirador artístico de la ciudad.