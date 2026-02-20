Petro afirma que sus denuncias sobre fraude en las próximas elecciones tienen sustento: «Tenemos un documento de 150 páginas de investigación detallada»

–El presidente Gustavo Petro revatió este viernes los duros cuestionamientos que se le han hecho tras sus reiteradas denuncias de un supuesto fraude en las elecciones de Congreso del próximo 8 de marzo. «Lo que he dicho tiene sustento», aseguró el jefe del Estado en su cuenta en X, al pedir a periodistas que dejen de mentir por afirmar que es peligroso para la democracia que el presidente esté hablando sin sustento de un posible fraude en las elecciones.

«Pregunten, es su oficio, ¿quien tiene la base de datos de la cedulación y de pasaportes? y, ¿quién tiene el contrato de cómputo, de preconteo, de municipios y departamentos? Si son los mismos, ya tienen el sustento de un peligro inminente, con candidato interesado detrás», precisa el mandatario frente al comentario hecho por Blu Radio.

En nota aparte, el presidente Gustavo Petro profundiza en el tema, advirtiendo que en las elecciones del 2022, «descubrimos que cada 5 minutos, aparecía una mesa fantasma sumando votos. A eso se le llama iteraciones».

Añade que «el software lo tenía en sus algoritmos, y no se permitió a los partidos ver su código fuente».

Además, asegura que «el preconteo fue alterado y pusieron a ganar a (Rodolfo) Hernandez cuando yo llevaba amplia ventaja».

Y puntualiza: «Eso se hace porque las llamadas de los jurados de las mesas que van a registraduría no llegan a registraduría sino a la empresa privada contratada, que cuenta con edificios llenos de contratistas con cláusula de confidencialidad y formularios en blanco».

Subraya que ese mismo software «es el que tenemos hoy, y no han permitido la auditoría completa y profunda de ese software. Presentan el de Indra que ya es el cómputo final de los departamentos, ese es el menos importante».

El presidente Gustavo Petro revela que hay ya un documento de 150 páginas de investigación detallada hecha por expertos «que se entregará a la fiscalía y las instancias nacionales e internacionales de veeduría de mi propia mano».

Y complementa: «Es un exabrupto completo que la empresa privada a la que se le ha dado todos los datos de la cedulación de colombianos y de los pasaportes se le de también la computación del preconteo y los datos de mesa y municipio de la elección que hagan. Es simple, la mayoría de colombianos que se fue y no volvió no votan, y pueden hacerlos votar por software. Millones de cédulado(a)s no votan y los pueden hacer votar por algoritmos».

Afirma que la empresa de los hermanos Bautista (Thomas Greg & Sons Limited, multinacional colombiana de origen británico) sancionados antes en la justicia de los EEUU, deben entregar los datos de las personas con pasaporte a la imprenta nacional.

Y enfatiza: «Se que buscaba con ayuda de algunos magistrados anular el contrato de pasaportes hecho por el gobierno hace un año. En medio de elecciones eso tiene un nombre propio: fraude electoral».

Finalmente el jefe del Estado asegura que frente a este panorama, «debe reunirse de urgencia la comisión de garantías electorales».

De otro lado, el presidete Gustavo Petro refuta las denuncias de que financió campañas políticas con dinero del estado.

«Mientras el centro democrático ya tiene 1.500 millones de pesos en vallas, el Pacto no ha puesto ninguna: no tiene dinero», asegura.

Dice que en realidad los partidos deben lograr que sea el pueblo mismo el que haga y ponga la propaganda, si no ese partido es artificio sin alma popular.

«En cualquier barrio popular hay impresoras y colores para pintar arte en las paredes y voces para subirse a un bus, o piernas para recorrer la manzana y el barrio donde se vive», añade.

Afirma por último que el pueblo debe ser el comunicador social más eficaz y sin mentiras.

«Yo personalmente solo voy a pedir el tarjetón de cámara y senado, no me interesan las consultas porque me impidieron elegir, inconstitucionalmente, por quien iba a votar, esperaré a la primera vuelta», concluye.