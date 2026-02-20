Procurador sale en defensa del Registrador: «No tengo motivo, prueba, o elemento fáctico para poner en duda el proceso que viene adelantando con todo esmero y pulcritud”

–El procurador Gregorio Eljach Pacheco tácitamente salió este viernes en defensa del Registrador Nacional Hernán Penagos, tras los cuestionamientos hechos contra este funcionario por el presidente Gustavo Petro advirtiendo, además, de supuestos riesgos de fraude en las elecciones de Congreso del próximo 8 de marzo.

??“No tengo motivo, prueba, argumento jurídico o elemento fáctico para poner en duda el proceso que viene adelantando el Registrador Nacional con todo esmero y pulcritud”, afirmó Ejach Pacheco en un encuentro con más de 200 personeros de todo el país, realizado este viernes en la sede de la Entidad en Bogotá, con el objetivo de socializar la estrategia Paz Electoral.

Además, aseguró que “la escalera de la democracia empieza con la certeza de que habrá elecciones», subrayando que «no tiene cabida la incertidumbre que rondaba el país hace meses, sobre si se cambiaría la fecha o se aplazarían. Nada de eso fue cierto y Colombia ya dijo no a la modificación del calendario electoral. Vamos a hacer elecciones y a participar en ellas”, puntualizó el procurador.

Advirtió que en desarrollo de la estrategia «Paz Electoral», ha venido invitando para llevar por todo el país el blindaje del proceso electoral, «de manera que cada persona haga uso de su libertad para elegir”.

Y recalcó la importancia de que los personeros se vinculen a esta cruzada y contribuyan a defender el sistema democrático.

En este contexto, el jefe del Ministerio Público destacó que, por primera vez en unas elecciones en Colombia, el formulario E14 será expedido en triple copia y digitalizado, lo que incrementa las garantías de transparencia en el proceso y para todos los actores que intervienen en él.

“Por primera vez el formulario E14 se expedirá en triple copia y será digitalizado, proceso que estará vigilado no solo por la Procuraduría, sino también por veedurías internacionales, testigos de los partidos en las mesas y medios de comunicación”, aseguró.

Eljach Pacheco hizo énfasis en que las elecciones en el país “tienen que ser libres, sin delitos electorales, transparentes, seguras gracias a nuestras Fuerzas Armadas, oportunas, conscientes y deben respetarse los resultados que arrojen las urnas, y a todo eso vamos a contribuir”.

Al respecto, enfatizó:

Finalmente, el Procurador General invitó a derrotar la abstención y recordó que “este es un compromiso de todos: entender el papel que vamos a jugar en las elecciones para que las instituciones y la democracia salgan adelante (…) lo importante es que nadie se quede en casa, sino que participe de manera responsable, sabiendo que Colombia se juega su futuro en esas fechas”, puntualizó.

Por su parte, el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, afirmó que “la Paz Electoral trasciende el concepto de un operativo logístico; es el cimiento sobre el cual se sostiene la viabilidad futura de la Nación. Asumamos este instructivo como un pacto solemne con la historia y garanticemos, unidos y con rigor técnico, que este ciclo electoral sea el triunfo del diálogo sobre la violencia y de la transparencia sobre la corrupción. Los personeros de Colombia están comprometidos con la Paz Electoral”.