Petro presentó al país el nuevo pasaporte hecho en Colombia

–Al cierre de su intervención en la concentración de trabajadores y sectores populares en la Plaza de Bolívar, en defensa del salario mínimo vital, el presidente de la República, Gustavo Petro, mostró el nuevo pasaporte hecho en Colombia.

??Teniendo al lado a la canciller Rosa Villavicencio, quien concretó su orden de sustituir a la firma Thomas Greg & Sons en la elaboración del documento, el mandatario explicó que este pasaporte, que ya es una realidad, marca un hito en la autonomía nacional al ser producido íntegramente en el país con tecnología y mano de obra local.

«Decían que no íbamos a poder hacerlo, pero aquí está. Es un pasaporte hermoso, con nuestra identidad: mariposas amarillas, guitarras, tiples, pescadores y la esencia del pueblo colombiano en cada dibujo y en cada página», afirmó.

Destacó que el nuevo documento no solo es un símbolo de orgullo patrio, sino que cuenta con los más altos estándares de seguridad global. El diseño, tecnología y calidad ya superaron con éxito todos los exámenes de las calificadoras internacionales, posicionándose como el cuarto mejor pasaporte del mundo.

El presidente Petro notificó que el proceso de producción avanza a paso firme: “Las máquinas ya están en Colombia y no son cualquier maquinaria. Para el mes de abril, ya se habrán entregado los primeros 50.000 ejemplares».

Asimismo, aclaró que los ciudadanos que tengan el pasaporte anterior vigente pueden seguir usándolo, y que el nuevo modelo se entregará a quienes necesiten renovarlo o tramitarlo por primera vez.

?Alerta po?r el manejo privado de datos y riesgo de fraude electoral

Durante su intervención, el presidente Petro lanzó una fuerte advertencia sobre la seguridad de la información personal de los colombianos, que históricamente ha estado en manos de la empresa privada Thomas Greg & Sons, y cuestionó que una entidad particular posea bases de datos sensibles, como huellas dactilares y registros migratorios.

“Si un privado tiene toda la base de datos, hay un error fundamental. La base de datos debe estar en manos del Estado y ser privada para los ciudadanos no se puede volver un negocio», enfatizó.

Alertó que el control de esta información, cruzado con el manejo del software de cómputo electoral, representa un “ciento por ciento de riesgo de fraude».

El mandatario explicó que, al conocer quiénes han salido del país o quiénes han fallecido, se facilita la suplantación de votantes en los formularios electorales

“Ya hubo antecedentes de fraude contra movimientos políticos y desacatos a órdenes del Consejo de Estado para cambiar el software. No vamos a permitir que se juegue con la transparencia democrática», aseguró.

?Llama??do a entregar base de datos de los colombianos

Con la presentación del nuevo pasaporte, el Gobierno busca asegurar que la base de datos sea custodiada de manera pública por la Imprenta Nacional, garantizando que la información de los colombianos no sea utilizada con fines políticos o comerciales.

“Solicito de inmediato que se entregue la base de datos de pasaportes a la Imprenta Nacional, para garantizar que las elecciones en este país sean libres y transparentes», concluyó el presidente Petro.

El jefe de Estado detalló cómo el control privado de la información facilita la manipulación de los resultados en las mesas de votación.

Según denunció, al tener acceso a los datos de quienes han emigrado o fallecido, se pueden suplantar identidades en los formularios E-14, aprovechando las casillas en blanco.

“Reciben las llamadas de los puestos de votación y, antes de que lleguen a la Registraduría, pasan por un contratista privado que puede poner a votar a los que se fueron del país porque tienen su nombre y número de cédula», advirtió el mandatario.

Asimismo, el presidente Petro hizo un llamado a la vigilancia ciudadana sobre estos formularios, al recordar que en procesos anteriores se han intentado “tumbar» cientos de miles de votos.

Reiteró que la soberanía sobre los datos es la única garantía para que el formulario E-14 sea un reflejo fiel de la voluntad popular y no una herramienta de distorsión.

“Si un privado tiene el software y tiene los datos, el riesgo de fraude es total; por eso el Estado debe recuperar el control de su propia información», puntualizó.