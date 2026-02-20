Duro reclamo del presidente Petro al poder judicial y al Congreso por frenar avance de las reformas pensional y de salud

–“No aguantamos más la injusticia, y es lo que se les reclama a las instituciones de Colombia”, afirmó el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, al intervenir este jueves en la movilización nacional por la defensa del salario vital ‘Ni un peso atrás».

“¿Dónde está la reforma pensional que hace ocho meses aprobó el Congreso? Ocho meses ya que la aprobó por segunda vez como ley. ¿Cómo podemos entender que dos veces se haya aprobado la ley, que hace ocho meses fue la última vez, y que la Corte Constitucional no haya dicho ni mu? ¿Acaso es que no ha muerto gente vieja en este momento por su edad? En ocho meses, ¿cuántas personas que podían haber tenido el derecho a una pensión y no se la dejaron disfrutar?», cuestionó el jefe del Estado.

El mandatario reiteró que, aunque en esos ocho meses su Gobierno ha hecho todos los esfuerzos por entregar el bono pensional, “¿el derecho a pensionarse qué? No voy a hablar del magistrado Ibáñez, ya no tiene el proceso, ya hablará la historia de él, pero no es posible que un poder constituido le quite al pueblo constituyente su derecho a pensionarse».

De la misma manera, el jefe de Estado cuestionó al Congreso de la República por cerrarle el paso a la reforma a la salud. “No es posible que después de haber logrado que entrara esa reforma a la salud y ya esté terminando mi gobierno y ahí siguen los senadores de la Comisión Séptima» sin aprobarla, sostuvo.

“Lo cierto es que se presentó una ley para reformar la salud, que nosotros hemos practicado en una parte, pero no hemos podido avanzar en la otra, porque necesitamos la ley para que las EPS dejen de ser aseguradoras financieras y, por tanto, dejen de tumbarse la plata en Colombia», afirmó.

El Presidente @petrogustavo denunció obstáculos institucionales que, según afirmó, han frenado la aplicación de la reforma pensional aprobada por el Congreso hace ocho meses. El mandatario cuestionó que, pese a haber sido avalada en dos ocasiones, aún no se garantice plenamente… pic.twitter.com/XGisYSHIjB — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) February 19, 2026



El presidente Petro habló ante miles de lideresas y líderes sociales y comunales, representaciones de los diferentes sindicatos gremiales, organizaciones de defensa laboral, trabajadoras y trabajadores, centrales obreras, comunidad educativa, campesinos, vendedores, ambulantes, emprendedores, madres cabeza de hogar, personas con diversidad funcional y en situación de discapacidad, habitantes de calle, personas de la tercera edad, profesionales de la salud, comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y miembros de su gabinete en pleno.

En su discurso expresó que “no se trata de pelear por unas monedas», sino por “lo que hay detrás, que es poder tener una existencia digna, una posibilidad para el trabajador hombre, para la trabajadora mujer, de llevar lo indispensable, lo mínimo vital, es la palabra, para su hogar, que puede estar compuesto de bebés, de niños en crecimiento, de adolescentes; es el hogar lo que se está defendiendo aquí».

Consideró, asimismo, que su Gobierno ha logrado juntar una mayoría de voluntades que, en medio del derecho a disentir, se ha puesto de acuerdo en unos objetivos comunes, que “no es desobedecer a un juez», sino reclamar ante la injusticia.

“No aguantamos más la injusticia, y entonces lo que se les reclama a las instituciones de Colombia, a los partidos políticos, a la ciudadanía en general, es que tengamos un objetivo común, uno de varios. El objetivo común que propongo es que rechacemos la injusticia, que seamos un país justo en términos sociales: a eso se le llama justicia social».

En este sentido, el jefe de Estado puso de presente que a él le ha tocado, como presidente de Colombia, “casi que rogar porque se cumpla la Constitución de 1991. Es un caso único en la historia contemporánea mundial que un presidente tenga que pedirles a las instituciones constituidas que apliquen la constitución que rige y manda».

Señaló que esta situación se da porque, de tiempo atrás, hay unas élites que quieren que la salud o las pensiones sean un negocio para ellos.

“Quieren que las leyes sean para ellos, quieren que la forma de movilizarse del ciudadano bogotano sea un negocio para ellos, quieren que si la señora tiene enfermo al niño y entra a una clínica, sea un negocio para ellos; quieren que si alguien busca ahorrar para tener una pensión sea un negocio para ellos; quieren que las normas solo describan que cada centímetro cuadrado de esta Plaza de Bolívar o de Colombia entera solo den réditos y ganancias, pero para ellos», subrayó.

De acuerdo con el presidente Petro, esta “realidad es la que tenemos que cambiar, la que tenemos que transformar, para que Colombia sea un país que progrese, y progrese abriendo las puertas de las oportunidades a toda la gente de Colombia».