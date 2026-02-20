Trabajo sí hay en la obra de La Nueva 13 en Bogotá
Foto: IDU.
La empresa contratista del proyecto La Nueva 13, Consorcio CCL1, requiere personal para el desarrollo de la obra. Si quieres ser parte de este proyecto y aportar al desarrollo de la ciudad, esta es tu oportunidad.
? Lleva tu hoja de vida a la avenida de Las Américas No. 50-02
? Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. ¡Postúlate y haz parte del equipo!
La empresa se encuentra de los siguientes perfiles:
- Conductores
- Oficiales
- Aforador
- Cadenero
- Ayudante de obra
- Auxiliar de tráfico
- Brigadista de orden, aseo y limpieza
Requisitos:
- Hoja de vida actualizada.
- Copia de la cédula de ciudadanía.
- Copia de certificados laborales relacionados con el cargo al que aplica.
- Si eres víctima de conflicto armado, certificado de la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación.
- Si resides en Kennedy, certificado de residencia y/o fotocopia de recibo de servicios públicos.
- Si eres extranjero, copia del Permiso de Protección Temporal (PPT)