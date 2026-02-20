Trabajo sí hay en la obra de La Nueva 13 en Bogotá

Foto: IDU.

La empresa contratista del proyecto La Nueva 13, Consorcio CCL1, requiere personal para el desarrollo de la obra. Si quieres ser parte de este proyecto y aportar al desarrollo de la ciudad, esta es tu oportunidad.

? Lleva tu hoja de vida a la avenida de Las Américas No. 50-02

? Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. ¡Postúlate y haz parte del equipo!

La empresa se encuentra de los siguientes perfiles:

Conductores

Oficiales

Aforador

Cadenero

Ayudante de obra

Auxiliar de tráfico

Brigadista de orden, aseo y limpieza

Requisitos: