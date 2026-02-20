    • Bogotá

    Trabajo sí hay en la obra de La Nueva 13 en Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de una obra del IDUFoto: IDU.

    La empresa contratista del proyecto La Nueva 13, Consorcio CCL1, requiere personal para el desarrollo de la obra. Si quieres ser parte de este proyecto y aportar al desarrollo de la ciudad, esta es tu oportunidad.

    ? Lleva tu hoja de vida a la avenida de Las Américas No. 50-02

    ? Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. ¡Postúlate y haz parte del equipo!

    La empresa se encuentra de los siguientes perfiles:

    • Conductores
    • Oficiales
    • Aforador
    • Cadenero
    • Ayudante de obra
    • Auxiliar de tráfico
    • Brigadista de orden, aseo y limpieza

    Requisitos:

    • Hoja de vida actualizada.
    • Copia de la cédula de ciudadanía.
    • Copia de certificados laborales relacionados con el cargo al que aplica.
    • Si eres víctima de conflicto armado, certificado de la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación.
    • Si resides en Kennedy, certificado de residencia y/o fotocopia de recibo de servicios públicos.
    • Si eres extranjero, copia del Permiso de Protección Temporal (PPT)

    Giovanni Alarcón M.
