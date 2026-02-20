Duelo capitalino en Estadio de Techo: Internacional de Bogotá recibe a Millonarios este sábado 21 de febrero

Foto: IDRD

El Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá es un escenario de tipo metropolitano adecuado para la práctica del fútbol profesional, fue inaugurado en 1995 tras la adecuación realizada por el Distrito en los terrenos del antiguo hipódromo de Techo. Actualmente es la casa del Equipo Internacional de Bogotá.

Allí, este sábado 21 de febrero a las 8:30 p.m., Internacional recibirá a Millonarios Fútbol Club en el marco de la octava jornada de la Liga BetPlay.

El compromiso despierta gran interés entre los hinchas por tratarse de un clásico capitalino y por la competitividad mostrada por ambos clubes en el inicio del torneo. Millonarios llega con la intención de sumar puntos importantes en la tabla, tras un arranque irregular de temporada, mientras que el equipo local buscará hacerse fuerte en su estadio y ante su afición.

La boletería estará disponible únicamente a través de la plataforma Fever. No habrá venta en taquilla, por lo que los asistentes deberán adquirir sus entradas de manera online. El evento está habilitado para mayores de 5 años y contará con espacios designados para personas con discapacidad, garantizando condiciones de accesibilidad para todos los asistentes.