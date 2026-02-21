Defensoría del Pueblo activa ruta urgente con Famisanar para mejorar atención en salud a usuarios

–La Defensoría del Pueblo instaló en Bogotá la segunda mesa de análisis ‘Diálogos para la protección inmediata del derecho a la salud’ (DIPSA), como parte de sus acciones para enfrentar la crisis del sistema y garantizar respuestas urgentes a la ciudadanía.

En esta oportunidad, formó parte de la mesa la EPS Famisanar tras establecer la institución nacional de derechos humanos que está entre las diez entidades promotoras de salud con desempeño más crítico del país (a partir de la evaluación hecha a 26 entidades con información consolidada a diciembre del 2025).

Reclamos por medicamentos encabezan quejas contra Famisanar en 2024 y 2025

Durante esos dos años, los reclamos por vulneraciones al derecho a la salud contra Famisanar EPS evidenciaron afectaciones a sus usuarios. La principal causa de las quejas fue la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, que concentra el 23 % del total de los reclamos. Otras causas de quejas son la falta de oportunidad y negación en citas médicas generales o especializadas, en tratamientos, exámenes de laboratorio, prótesis e insumos.

Solamente en 2025, la Defensoría recibió 2.513 quejas contra esta EPS a nivel país, lo que representa un aumento del 60 % frente a las recepcionadas en 2024.

Todo esto refleja barreras persistentes en el acceso efectivo a tratamientos, particularmente en la dispensación de fármacos esenciales. La falta de entrega oportuna incrementa el número de reclamos e impacta directamente la continuidad terapéutica y la garantía del derecho fundamental a la salud, lo cual demanda acciones correctivas inmediatas.

La caracterización realizada por la Defensoría incluyó quejas en salud, PQRS ante la Superintendencia Nacional de Salud, tutelas acompañadas por la Defensoría y variables poblacionales (adultos mayores, mujeres, población rural e indígena).

Compromisos de trabajo adquiridos

Durante el encuentro fueron priorizados cinco compromisos que permitan garantizar el derecho fundamental a la salud:

-Estabilizar la red de atención de los pacientes, en especial la de los de alto costo.

-Lograr el cumplimiento en la entrega de medicamentos del 95% en todo el territorio nacional.

-Auditar y tomar las medidas necesarias para garantizar que los gestores farmacéuticos cumplan con los tiempos de entrega estipulados por ley, además de condiciones dignas de atención.

-Hacer seguimiento y promover el mecanismo de reembolsos para los pacientes que no logran acceder a sus medicamentos y servicios.

-Estos y otros compromisos serán medidos a través de una malla de indicadores para evaluar la gestión de la EPS.

No obstante, cinco territorios priorizados, donde Famisanar EPS concentra 861.023 afiliados a diciembre del 2025 [Cundinamarca (30,78 %), Bogotá (15,07 %), Boyacá (9,87 %), Meta (6,22 %) y Tolima (5,79 %)], tendrán seguimiento especial con mesas técnicas y monitoreo mensual.

Actores participantes

Además de la Defensoría del Pueblo, asistieron el interventor de Famisanar EPS y directivas, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Veeduría Distrital y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

En el espacio fueron presentados balances sobre disponibilidad de medicamentos, vigilancia y control, flujo de recursos y giros a la EPS.

Pasar de la alerta a la acción

La Defensoría del Pueblo reiteró que el acceso oportuno a medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) no puede depender de tutelas ni de trámites reiterados. El incremento de quejas y reclamos evidencia una situación que requiere medidas inmediatas y compromisos verificables.

Con la estrategia DIPSA, la entidad busca pasar de la alerta a la acción, con resultados medibles que garanticen la protección efectiva del derecho fundamental a la salud de las personas afiliadas a Famisanar EPS en el país.