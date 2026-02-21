Nariño adopta por decreto el nuevo Plan Integral de Gestión del Riesgo del volcán Galeras

–El departamento de Nariño adoptó mediante decreto el Plan Integral de Gestión del Riesgo del volcán Galeras, un instrumento construido y socializado bajo el liderazgo de la UNGRD que salda una deuda institucional de más de una década con las comunidades ubicadas en la zona de amenaza.

???La decisión fue anunciada tras la audiencia de seguimiento a la sentencia T-269 sobre el volcán Galeras, convocada por la Corte Constitucional en Pasto, en la que participaron el director de la UNGRD, Carlos Carrillo; el gobernador Luis Alfonso Escobar; y los alcaldes de Pasto, Nariño y La Florida.

El director de la UNGRD solicitará ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo levantar la declaratoria de desastre vigente hace más de 20 años en el departamento y emitir un decreto que permita el regreso a la normalidad en la zona de amenaza alta del volcán Galeras.

La declaratoria, que ha permanecido por más de 20 años, impuso restricciones al uso del suelo en sectores de Pasto, Nariño y La Florida, afectando a cerca de 6.000 personas e impidiendo inversiones y el desarrollo de proyectos de vivienda, infraestructura, equipamientos sociales y ordenamiento territorial.

De ser avalado el proceso por el Consejo Nacional, el departamento podrá avanzar hacia el retorno a la normalidad lo que permitirá a las autoridades territoriales ajustar el uso del suelo y destrabar iniciativas que han permanecido congeladas durante dos décadas.

La decisión final será adoptada por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo con base en los estudios técnicos y será formalizada mediante decreto presidencial.