    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 21 de febrero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 21 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5142 – La 5ta 5 – Tarde 8365 – La 5ta 9 – Noche

    Culona
    Día 3671 – Noche

    Astro Sol
    7945 – Signo Tauro

    Paisita
    Día 3023 – La 5ta 2 – Noche 4095

    Chontico
    Día 6131 – La 5ta 3 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 2080 – La 5ta 6 – Noche

    Sinuano
    Día 1742 – La 5ta 4 – Noche

    Cash Three
    Día 915 – Noche

    Play Four
    Día 0047 – Noche

    Samán
    Día 7678

    Caribeña
    Día 3177 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 6224 – La 5ta 9 – Noche

    Fantástica
    Día 0564 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5633 – La 5ta 9 – Tarde 1365 – La 5ta 5

