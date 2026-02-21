Cortes de luz este domingo 22 de febrero de 2026 en Bogotá y Soacha

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este domingo 22 de febrero de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha, Cundinamarca.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Estación Central. De la carrera 31 a carrera 33 entre calle 15 a calle 17. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Soacha, Cundinamarca

Barrio Zona Industrial Cazucá. Comuna 5 carrera 3 a carrera 5 entre calle 13 sur a calle 15 sur. Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.