Un militar muerto y 9 heridos dejan combates del Ejército con disidencias de las Farc de alias Calarcá en el Guaviare

–El comando del Ejército Nacional confirmó este sábado un soldado muerto y siete más heridos, al igual que dos suboficiales, en desarrollo de combates de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, en la vereda Caño Mosco, zona rural del municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, contra presuntos integrantes del grupo disidente de las Farc Isaías Carvajal, del cabecilla alias Calarcá.

El uniformado muerto fue identificado como el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba, «quien murió defendiendo la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de esta región del país», precisa el mando militar en un comunicado.

Añade que en estos hechos también resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales más, sin revelar sus identidades, quienes fueron evacuados, mediante procedimiento de extracción aereomédica, de manera inmediata y oportuna hacia el municipio de San José del Guaviare, donde reciben atención médica especializada.

De acuerdo con el parte médico, se encuentran fuera de peligro y bajo observación, precisa.

El comando del Ejército expresa su más profundo sentimiento de solidaridad y acompañamiento a la familia de nuestro soldado Osorio en este difícil momento. «Honramos su memoria, su vocación de servicio y su sacrificio por Colombia, y reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la seguridad y la estabilidad del departamento del Guaviare», puntualiza.

Igualmente señala que de manera simultánea, se dispuso el envío de refuerzos militares al sector con el fin de fortalecer el dispositivo de seguridad, sostener la acción operacional y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal.

Finalmente indica que las operaciones militares continúan en el área con el propósito de brindar protección a la población civil, consolidar la estabilidad del territorio y adelantar acciones ofensivas orientadas a ubicar y capturar a los responsables de estos hechos.