Petro insiste en supuesto fraude en elecciones y afirma que se necesitan 60 mil testigos electorales para evitarlo: «¿Que tal que los soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales?»

–Refutando al candidato presidencial Mauricio Cárdenas, quien aseguró que el mandatario teme perder las elecciones y el día que las pierda va a decir que «se las robaron», el presidente Gustavo Petro respondió: ¡Sí como no!. Busco que los colombianos se pongan «truchas» y cuiden los votos, los votos se cuidan» y añadió:

«Se necesitan 60.000 testigos electorales preparados para anular el fraude de los algoritmos», dejando en el aire el siguiente interrogante: ¿Que tal que los soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales?

Las precisiones las hizo el jefe del Estado obviamente en su cuenta en X, en la cual además aclaró:

«Yo no pongo en duda el voto del elector, pongo en duda los contratistas de conteo de votos de la registraduría, tema muy diferente».

El primer mandatario advirtió que «la única manera de vencer un fraude eléctrónico pactado por dinero previamente, es con 60.000 testigos electorales bien entrenados para impugnar mesas dónde el resultado visible no coincida con los formularios subsiguientes y es en corto plazo, casi de manera inmediata que debe hacerse, sino, no se abren las urnas para volver a contar los votos y verificar la realidad que dejó el elector».

De otro lado, el presidente Gustavo Petro afirmó que si la MOE es correcta «y no encubridora, debe pedir el código fuente de la contratista de la registraduría, Thomas and Greg, y con auditores expertos demostrar que es invulnerable a ataques externos o internos o no tiene iteraciones extrañas. Tiene que hacerlo cuando se cierra antes de elecciones y en dos días consecutivos».

El jefe del Estado subrayó que «mientras la MOE no haga eso si se lo permiten, no puede hablar de transparencia electoral con franqueza. Es auditoría experta en el software de Thomas and Greg, lo demás es cháchara».

Estas precisiones las hizo por los cuestionamientos que formuló sobre posibles fallas en los formularios E-14, y que recibieron la correspondiente réplica de la Registraduría y expertos de la Misión de Observación Electoral en el sentido de que no existe evidencia de un fraude estructural antes de los comicios.

En su cuenta en X, el presidente Petro también se ocupó de una descarada campaña política en el municipio de Aguachica, Cesar.

«Le solicito a la policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos. El comandante de policía de Aguachica y de los pueblos del Cesar, Magdalena y Guajira, con problemas de agua permanente deben detener y capturar a quienes usan el agua con fines electorales. Si no responden en la práctica es porque la policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen».

En este mismo trino, el presidente Petro indicó igualmente que ordenó «que se ponga de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental en el parque Tayrona, y todavía nada. Es una orden del comandante supremo de la fuerza pública. No queremos policías encubriendo el crimen».

Por otra parte, el jefe del Estado replicó a los gremios empresariales que salieron en defensa de Registraduría cuestionadas por el mandatario,

«Obviamente, los gremios en vez de respaldar la transparencia democrática, respaldan los negocios», señaló y puntualizó:

«No señores, las bases de datos de la Colombianidad no pueden ser objeto de negocio, ni la pulcritud electoral. Juntar en una sola empresa privada estás condiciones es como vender el voto o vender la patria, pero de estos conceptos no se entiende en los negocios, no se habla.»

Según Petro, «hay cosas que no son del mercado, como el amor, como los recuerdos o el olvido, como las causas, o los sueños».

Y complementó: «Del mercado no es la decisión política humana de ser libres y felices, o de vivir en paz o de aspirar a la felicidad. La democracia no es una mercancía, sino un espacio de libertad. En Colombia se ha mancillado mucho la democracia hasta el punto de matar en masa a los electores y tratar al pueblo como un rebaño esclavo».

Por otra parte, en su nota hizo la siguiente reseña:

«En una oficina de Bancolombia en la cien con quince, las cajeras y asesores de ventas se burlaban de la señora de los tintos porque se iba a ganar dos millones de pesos, que qué les iba a comprar, le gritaban las otras señoras que ganaban un poco más de sueldo.

Miserables les grito una clienta y el celador se puso en guardia para defender a la señora de los tintos y a la que gritaba: «miserables».

Así es parte de nuestra sociedad, odian al más pobre porque no quieren ser como ellos, y creen que al humillarlo, se parecerán más a sus amos, los que le pagan también el sueldo.

No se dan cuenta que tanto las cajeras, como los asesores de ventas, como el celador o la señora de los tintos, juntos, le hacen la riqueza al dueño del Banco, que se burla de todos ellos al verlos pelear entre sí.

Es la táctica de dominar y de tener poder para sentirse superiores, de otra clase».

En este contexto, el presidente Gustavo Petro advirtió que la división del pueblo, su confusión política al defender con su voto los verdugos es la causa de los males del mismo pueblo.

«Por eso no me quieren los gremios, porque saben que puedo provocar la unidad del pueblo y ponerlo a pelear en el sentido de sus propios intereses que son los intereses de la democracia».

Y enseguida volvió a insistir en que la empresa Thomas and Greg, de los hermanos Bautista, debe entregar la base de datos de las y los colombianos dueños de pasaporte, a la imprenta nacional antes de la fecha de elecciones.

Afirmó que «el registrador sabe que nunca debió escoger como ganador de la licitación de la cedulación de los colombianos a la empresa dueña del software del cómputo electoral. Las cédulas las podía hacer la Imprenta Nacional».

Además advirtió: «Demasiada concesión a los amigos empresariales de la U, algunos buenos y otros no tanto. La U fue partido de gobierno y luego se dividió, y entre ellos algunos son amigos y otros no. Pero un grupo político debe saber que solo es fuerte si cuenta con el cariño del pueblo, lo demás son ilusiones y lentejuelas».

Y concluyó: «Los algoritmos que reemplazan los votos, como los vampiros, se derriten cuando se exponen al sol».