Fenómeno inesperado está ocurriendo en el Sol

–(Imagen X @lpixras). En la cara visible del Sol no se observa ni una sola mancha solar, ni si quiera una pequeña, por lo que la estrella luce perfectamente uniforme al no tener rastros de estas áreas oscuras, informa este domingo el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia.

Las manchas solares forman parte habitual de la superficie del astro y son causadas por su intenso campo magnético. El número de estas zonas oscuras se relaciona directamente con la actividad del Sol, incluidas las erupciones en su atmósfera.

De acuerdo con el Laboratorio de Astronomía Solar, la desaparición de las manchas solo ocurre en periodos de actividad extremadamente baja, generalmente durante el mínimo solar. La última vez que el Sol estuvo completamente libre de manchas fue el 11 de diciembre de 2021. Además, el sábado el índice de actividad de las erupciones solares cayó a cero por primera vez desde 2024.

En la historia se han registrado descensos prolongados en el número de manchas, como el Mínimo de Maunder, que tuvo lugar entre 1645 y 1715 y que coincidió con la fase más fría de la llamada Pequeña Edad de Hielo en Europa y América del Norte. No obstante, en el contexto actual, apenas un año y medio después del máximo solar, esta caída tan marcada resulta inesperada y, según los científicos rusos, no debería prolongarse por mucho tiempo. (Información RT).