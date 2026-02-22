Venezuela: ONGs reportan solo 19 presos políticos liberados por la ley de amnistía y la exclusión de más de 400 relacionados con operaciones militares

–Hasta este sábado la cifra actualizada de presos políticos liberados en Venezuela suman 494 y faltan 618, según lo reseña la Plataforma Unidad Venezuela, incluyendo el listado de los beneficiados. Sin embargo, afirmó que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo se ha podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión. Para la libertad de todos los presos políticos solo se necesita voluntad política. Venezuela clama unida por la libertad inmediata de todos, precisó.

La ONG desmintió así al diputado Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien aseguró que son «cientos» los prisioneros que ya habían sido liberados, entre ellos el político Juan Pablo Guanipa, una de las varias voces de la oposición que tiene criticó la ley por excluir a ciertos presos.

«Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de TODOS los presos políticos», puntualizó.

Por su parte, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, denunció que al menos 400 presos políticos, militares o civiles relacionados con operaciones militares, quedaron excluidos de la Ley de Amnistía, que se aprobó el jueves, 19 de de febrero.

“Aquí salieron beneficiados un grupo mínimo”, expresó Francis Quiñones, madre del sargento segundo de la Guardia Nacional Jonathan Franco Quiñones, condenado por el caso de la Operación Gedeón, en el año 2020.

“Esperábamos que con esta amnistía fuera a haber un paso valiente hacia la justicia, con la verdad, un borrón y cuenta nueva que se esperaba para todos los presos políticos y resulta que nos salieron fue con un fraude. Yo lo llamo el paquete chileno de la amnistía”, añadió.

Francis consideró que los militares todavía son objeto de abuso y violación de sus derechos por parte del Estado.

“Vamos a exigir que, por medio de un decreto presidencial, se les dé el indulto. Esa va ser nuestra consigna de ahora en adelante. Vamos a seguir luchando por ellos y vamos a seguir en las calles, frente a los recintos penitenciarios”, dijo a Crónica Uno.

Por otra parte, más de 1.500 presos políticos de Venezuela solicitaron su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, indicó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien aseguró que a lo largo de éste sábado fueon excarcelados 80 presos políticos, al tiempo que reconoció que más de 11.000 opositores han pasado por las cárceles bajo la era chavista.

El mecanismo de amnistía -según la ley aprobada el jueves pasado- no es automático. Los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo. La fiscalía puede igualmente pedir la liberación.

«En total, 1.557 que se están atendiendo de inmediato, y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía», indicó el diputado Jorge Rodríguez en una rueda de prensa.

La ley se enmarca en lo que la presidenta encargada Delcy Rodríguez definió como el paso hacia «una Venezuela más democrática, más justa, más libre».

El instrumento, no obstante, recibió críticas desde organizaciones de derechos humanos que tacharon esta ley de insuficiente y excluyente.

El presidente del Parlamento afirmó que «muchas» de las personas excluidas de la Ley de Amnistía «están siendo consideradas» para recibir «medidas de gracia» o indultos del Ejecutivo.

«Muchas otras personas están siendo consideradas, no en el ámbito que contempla la Ley de Amnistía, porque es muy específico su ámbito, sino en el ámbito de medidas de gracia o de indulto por parte del Ejecutivo nacional», dijo el parlamentario en declaraciones a la prensa tras una reunión de consulta pública del proyecto de ley que regula a la Cruz Roja Venezolana, en Caracas.

La amnistía cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Consultado sobre las exclusiones, Rodríguez señaló que tras la promulgación de la ley «se abre un espacio» para que instancias como el Programa de convivencia y paz -instalado en enero- o la Comisión para la Revolución Judicial atiendan y recomienden medidas «para personas que no estén contempladas» en la amnistía.

El diputado Rodríguez explicó además que 11.000 personas que estuvieron en prisión y luego recibieron libertad condicional pasarán a tener libertad plena, beneficiados por la ley.

«Están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron, por el sistema de justicia de Venezuela, medidas sustitutivas de la privación de libertad, es decir, estaban privadas de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se levanten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad plena», dijo.

El Ministerio Público había pedido a los tribunales otorgar el beneficio a 379 personas, según dijo el viernes el diputado Jorge Arreaza, que encabezó la redacción de la ley. No está claro si entran dentro de los 1.500.

Rodríguez dijo que las liberaciones tomarán pocos días y que es un proceso que «está ocurriendo de manera permanente». (Información DW).