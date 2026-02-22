Periodista estadounidense lanza alerta tras terminar con quemaduras por explosión de cargador portátil mientras dormía

–La reportera deportiva de Los Ángeles Ashley Nevel vivió una madrugada aterradora a inicios de este mes, cuando su cargador portátil explotó repentinamente mientras dormía, provocando un incendio que dejó un agujero en su colchón y quemaduras químicas en su brazo y cabello.

«Aviso a todos los que usan un cargador portátil: no lo hagan. El mío explotó en mi cama. Todo se incendió. Mi colchón se quemó y se agujereó», relató Nevel en sus redes sociales tras el incidente.

Nevel contó que una manta ignífuga de emergencia, regalo de su padre, fue clave para evitar una tragedia mayor. «Dejen de usar cargadores portátiles… Asegúrense de tener una manta ignífuga a mano porque, sinceramente, me salvó la vida», afirmó.

«¿Y si estuviera en un avión?»

La situación se agravó porque su teléfono estaba conectado al cargador en el momento de la explosión y se sobrecalentó, impidiéndole llamar al 911. Desesperada, salió a su balcón a las 5 de la mañana y gritó hasta que sus vecinos alertaron a los servicios de emergencias, que llegaron en cuestión de minutos.

Tras regresar del hospital, la periodista cuestionó la seguridad de estos dispositivos en espacios cerrados como aviones. «¿Y si estuviera en un avión y eso pasara?», se preguntó. Tras asegurar que lleva años usando cargadores portátiles sin problemas, dijo que se siente agradecida de que el incidente no haya sido más grave. «Nunca piensas que te va a pasar […] tira tus cargadores portátiles», recomendó. (Información RT).