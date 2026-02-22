México: Cartel nueva generación desata ola de violencia tras ser abatido su cabecilla alias «Mencho»

–Enfrentamientos armados, quemas de coches y bloqueos de carreteras, se han producido en México como consecuencia del operativo realizado en el municipio jalisciense de Tapalpa por fuerzas de seguridad, que culminó con el abatimiento del cabecilla del cartel nueva generación Nemesio Oseguera Cervantes, alías ‘El Mencho’.

????MINUTO A MINUTO???? Incendios, narcobloqueos y violencia: caos en México tras la muerte del Mencho pic.twitter.com/yPdd3IRchf — RT en Español (@ActualidadRT) February 22, 2026



En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional de México informó en un comunicado que con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben ‘N’ (a) Mencho.

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encuentra Ruben ‘N’ o Mencho:

Además de lo anterior, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Lamentablemente durante esta acción militar, tres elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad México, para su atención médica de urgencia.

Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad de México, concluye el comunicado.

Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad de México informó que se llevan a cabo operativos coordinados en el estado de Jalisco con la participación de las instituciones que conforman el organismo, que tienen como objetivo proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados.

«El Gabinete de Seguridad informa que se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales», reza el comunicado.

En el penal de Ixtapa en Puerto Vallarta hubo una fuga de reos, se reportan al menos 2 custodios muertos y hay varios bloqueos. Ya arribó al lugar el ejército mexicano. Un completo caos en Jalisco tras detenciones en Tapalpa. pic.twitter.com/Bw9FkpenHB — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) February 22, 2026



Según el Ejército mexicano, Mencho, el capo narco, de 56 años, resultó herido en el operativo realizado en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco, y murió «durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México».

Antes de que se confirmara la muerte del capo, delincuentes bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán (oeste de México) y Tamaulipas (norte) con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato (oeste), en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según informaron las autoridades, que activaron el «código rojo”.

Esta medida tiene por objeto contener los riesgos que corre la ciudadanía en casos de narcobloqueos, enfrentamientos armados o quema de vehículos. Por ello, se suspendió el transporte público en algunas zonas. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el operativo derivó en «enfrentamientos en la zona” y que, como reacción, «en distintos puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades».

Atención: Según versiones extraoficiales, los narcobloqueos en Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato y Colima están relacionados con la búsqueda de Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como "El Sapo", señalado como un alto líder regional del CJNG, reclutador… pic.twitter.com/HhgUo7PHeI — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) February 22, 2026

En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en tanto, hubo reportes de disparos y la presencia de hombres armados, lo que desató el pánico entre quienes se encontraban en el recinto aeroportuario. En Michoacán también se reportaron bloqueos de carreteras, mientras que el terminal de autobuses de Morelia suspendió sus actividades. En Guanajuato hubo quemas de farmacias y tiendas.

En este video se ve como sicarios despojan a un civil de su coche para incendiarlo en Guadalajara. Intenten salir lo menos posible porque el narco terrorismo se ensaña con inocentes. pic.twitter.com/ReYKw3GN0z — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) February 22, 2026

En el norteño Tamaulipas, la vocería del estado reportó bloqueos con vehículos quemados en distintas carreteras a lo largo de la mañana. Medios locales también han informado de incendios en avenidas y negocios de Colima, Nayarit (oeste) y Aguascalientes (centro), sin confirmación de las autoridades, que sí pidieron a la población permanecer en sus hogares.

Reportan quema del super colchones de Plaza Centro Sur en Tlaquepaque. pic.twitter.com/EvgnQ8ZK7u — Libro Negro (@Libro_negro_) February 22, 2026



Las acciones de violencia son una respuesta del Cartel Jalisco Nueva Generación a la muerte del capo. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por Oseguera, cuyo liderazgo convirtió al CJNG en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país. (Información DW y RT).