    Resultados de las loterías y chances de este domingo 22 de febrero de 2026 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 22 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 6587 – Noche

    Paisita
    Día 4479 – La 5ta 9 – Noche

    Chontico
    Día 4025 – La 5ta 5 – Noche

    Sinuano
    Día 2575 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 669 – Noche

    Play Four
    Día 6723 – Noche

    Caribeña
    Día 0684 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 4573 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 7960 – La 5ta 8 – Tarde

    Ariel Cabrera
