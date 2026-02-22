Venezuela: Más de 200 presos políticos inician huelga de hambre

–Más de 200 presos políticos de la cárcel El Rodeo I (en la foto), incluyendo a detenidos extranjeros como el gendarme argentino Nahuel Gallo, iniciaron una huelga de hambre para exigir sus liberaciones, informaron este domingo familiares de estas personas, tres días después de la promulgación de la Ley de Amnistía por parte del régimen chavista de Venezuela controlado ahora por Delcy Rodríguez.

En una publicación en X (Twitter), la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó que son 213 las personas que iniciaron la protesta dentro de la prisión, que se encuentra a las afueras de Caracas. «Denuncian la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones, así como el cese de la vulneración de sus derechos humanos», precisó la organización.

El exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, liberado esta semana después de la aprobación de la Ley de Amnistía, advirtió en X que «la gran mayoría» de los recluidos en esa cárcel se encuentran en un «precario estado de salud». «Tomaron la decisión de ponerse en huelga de hambre el día viernes, a raíz de los resultados de la Ley de Amnistía, donde la gran mayoría no entra en esos beneficios», explicó, por su parte, Shakira Ibarreto, hija de un policía detenido en 2024.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró el sábado que desde esa misma tarde se estaban dando «cientos de liberaciones», sin detallar la cantidad ni identidades de los beneficiados. Sin embargo, el bloque político opositor Plataforma Unitaria Democrática (PUD) dijo la noche de ese mismo día que solo había confirmado 19 liberaciones tras la promulgación de la amnistía.

La amnistía promulgada el jueves, que es iniciativa de Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense, cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares, precisamente los que son más frecuentes en El Rodeo I.

Las autoridades suspenden la visita del fin de semana a los familiares de los presos que protestan. Esa fue la primera señal de que había una medida en marcha. Luego, las familias de los presos que no se sumaron pudieron ingresar al recinto y al salir informaron de la huelga. (Información DW).