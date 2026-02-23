A trabajar conjuntamente en un programa de energía solar para Cuba invita Petro a EE.UU

–(Imagen de La Habana). En un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado colombiano expresó que “Cuba necesita hoy un cambio de energía del petróleo hacia el sol», ya que “los cambios de modos de energía también cambian la forma de la sociedad» y “no hay que temer al fluir de la historia».

?“Invito a los Estados Unidos a cambiar su política hacia Cuba y lo invito a desencadenar el programa de energía solar en toda la isla», escribió en X.

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, “en Latinoamérica podemos apoyar fabricando los paneles solares». Al respecto planteó que “Colombia pone sus arenas de sílice y el cobre» y recalcó que “nosotros producimos paneles para exportar si es necesario».

“No hay delito en el transporte libre de petróleo en el Caribe, pero es preferible que la energía del Caribe la entregue el sol, que sale casi todos los días», manifestó.

Consideró también “que Haití debe ser prioridad para Colombia» e instó a “comprender que en el Caribe solo hay pueblos hermanos».

En su mensaje, el mandatario reiteró que no está de acuerdo con que se bloquee a un país, ya que “lo que se necesita es más libertad, y no más cadenas».

Explicó que el actual bloqueo a Cuba surgió de una falsedad de la administración del anterior gobierno colombiano, encabezado entonces por el hoy expresidente Iván Duque.

Precisó que ese gobierno desconoció que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del gobierno colombiano en la administración de Juan Manuel Santos.

“Yo le agradezco a Cuba que haya colaborado con Noruega por la paz de Colombia», dijo.

Según el mandatario, “Cuba es una joya en el Caribe y su pueblo es culto y podría ayudar mucho a la humanidad en sus saberes y culturas».

“Tenemos que aprender a entendernos entre diferentes, y a reconocer la historia de cada país con respeto» dijo, al indicar que “el diálogo entre Estados Unidos y Cuba debe reiniciarse».