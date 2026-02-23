Alta congestión en avenida NQS: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy lunes 23 de febrero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

En la mañana de hoy lunes 23 de febrero de 2026, se presenta alta congestión en la avenida NQS o carrera 30 con calle 68 por un accidente de tránsito. Además hay alta congestión de buses en inmediaciones a la estación Comuneros en la avenida NQS con calle Tercera. Estas situaciones pueden generar afectación en la movilidad y retrasos en servicios o rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy lunes 23 de febrero de 2026

Alta congestión en la avenida NQS en inmediaciones a la estación Comuneros de TransMilenio

Corte: 8:50 a. m.

Al momento personal en vía y equipo de operaciones trabajan en la regulación de los servicios de TransMilenio que transitan sobre la avenida NQS, especialmente en el paso de la calle Tercera en inmediaciones a la estación Comuneros.

Corte: 8:10 a. m.

A la hora se presenta paso lento para los buses de TransMilenio en la NQS a la altura de la estación Comuneros, sentido sur – norte.

Personal en vía apoyando la regulación del tránsito.

Alta congestión en avenida NQS con calle 68 por accidente de tránsito

Corte 7:51 a. m.

? Siniestro vial en la localidad de Barrios Unidos, entre automóvil y motociclista en la avenida NQS o carrera 30 con calle 68, sentido norte a sur. Se asigna unidad Tránsito y ambulancia.