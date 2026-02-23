En operativo de control autoridades detienen cargamento de carbón vegetal en Soacha: El propietario era reincidente

Foto: CAR

Una acción conjunta de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Policía de Carabineros, permitió la incautación de 80 bultos de carbón vegetal que eran transportados en un camión sin contar con la documentación ambiental exigida para su movilización sobre la autopista Sur, en el municipio de Soacha.

Cuando se adelantaba el procedimiento, se logró establecer que uno de los dos ocupantes del vehículo se había visto relacionado en un caso de quema a cielo abierto de retal de madera para la producción de carbón vegetal.

“Consultado nuestro sistema, pudimos determinar que en ese proceso sancionatorio ambiental uno de los presuntos infractores se encuentra inmerso en un caso de afectación a los recursos naturales suelo, aire y agua por disposición y extendido de escombros; quema de madera para la producción de carbón vegetal a cielo abierto y captación del recurso hídrico proveniente de una fuente sin nombre”, explicó el director regional Soacha, de la CAR, César Augusto Rico Mayorga.

El funcionario explicó que cada bulto tenía un peso correspondiente a cinco 5 kilogramos, equivalentes a cuatrocientos 400 kilogramos en peso total, en el sector San Mateo. El carbón incautado está bajo custodia de la autoridad policiva, almacenado de manera temporal en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata – URI Soacha.

Las conductas descritas se habrían desarrollado, en su momento, en el predio denominado “El Saltico”, ubicado en las veredas Panamá y Fusunga, jurisdicción del municipio de Soacha.

La Corporación remitió el informe técnico a la Policía Nacional Grupo de Carabineros y Guías Caninos de la Metropolitana de Soacha, y a las entidades que se consideren pertinentes para que desde su competencia adelanten las acciones a que haya lugar, en base a los aspectos normativos relacionados, y el ordenamiento territorial.