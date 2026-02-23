Así operará el pico y placa en Bogotá para la semana del 23 al 28 de febrero

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad

Conoce cómo funcionará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del lunes 23 al domingo 28 de febrero de 2026, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 23 al 28 de febrero