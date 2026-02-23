Revise la programación de cortes de agua en barrios de Bogotá y Soacha: semana 24 al 26 de febrero de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Conoce los cortes de agua en barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha en Cundinamarca, programados durante la semana del 24 al 26 de febrero de 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios de Bogotá y del municipio Soacha con cortes de agua del 24 al 26 de febrero de 2026

Martes 24 de febrero de 2026

Localidad de Engativá

Paris, Florencia. De la calle 72 a la calle 80, entre la carrera 86 a la carrera 96. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Puente Aranda

Los Ejidos, Gorgonzola. De la avenida calle 6 a la calle 12, entre la carrera 38 a la transversal 42. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Localidad de Bosa

Bosa Centro, Bosa La Estación. De la carrera 75A a la carrera 80, entre la calle 57 a la calle 65H. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a Debido a Cierre a terceros.

Localidad de Kennedy

Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente. De la avenida carrera 86 a la avenida carrera 80, entre la calle 16C a la calle 10F.

De la avenida carrera 80 a la carrera 79A, entre la calle 11B Bis a la calle 16.

De la carrera 79A a la carrera 78, entre la calle 16 a la calle 11D. De la carrera 78 a la transversal 75, entre la avenida calle 12 a la calle 16. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Sabana Tibabuyes Norte, Sabana de Tibabuyes, San Carlos de Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental De la carrera 115 a la carrera 153A, entre la calle 139 a la calle 153. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes II Sector, San Norte, Ginebra, Bellavista y Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, Ciudadela Real, La Glorieta, Usaquén Casa Cristo Rey, Cerros de Santa Bárbara, Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja (Villa Nydia), Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Parte Baja, La Perla Oriental, Usaquén Urbanización Portal de Siena, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, El Redil, El Codito, Santa Cecilia Norte Parte Alta, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Tibabita 2, El Pinar de Santa Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental La Roca (Predio), Barrancas Oriental – Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Arauquita II Sector, Horizontes, Buenavista La Estrellita II, Ibiza, Barrancas Alto, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista, Soratama, Lote 95 Anexo Barrio Soratama. De la calle 119 a la calle 198, entre la carrera 7 a la carrera 10 este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de válvula.

Localidad de Ciudad Bolivar

Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo, El Espino I. De la carrera 77C a la transversal 50, entre la calle 64A sur a la diagonal 74 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Miércoles 25 de febrero de 2026

Soacha

Múltiples Colmena, El Cipres, Rincón de San Alejo, El Altico, San German, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño. De la calle 6 sur a la calle 13, entre la carrera 5A este a la carrera 4. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Quintanares, Julio Rincón, Santillana, Villa Sandra. De la calle 44 a la calle 49C, entre la carrera 9 este a la carrera 21 este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidad de Bosa

Bosa La Libertad. De la calle 57 sur a la calle 59C sur, entre la carrera 87G a la carrera 87L. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Localidad de Usme

Alaska, San Juan de Usme, El Pedregal, Palermo Alto. De la calle 67 sur a la calle 67B sur, entre la carrera 2 este a la carrera 4 este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Portal del Divino, Puerta del Llano, Uval, La Huerta, Brisas del Llano, El Refugio. De la calle 90 sur a la calle 118 sur, entre la avenida carrera 1 a la carrera 10B este. Desde las 9:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Los Molinos. De la carrera 5L a la carrera 5, entre la diagonal 48L sur a la calle 48P sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Jueves 26 de febrero de 2026

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho sur, La Igualdad.Provivienda Occidental, Asturias, Carimagua, Urb. Lucerna, Urb. Parques de Carimagua, Timiza, Urbanización Parques de Timiza, Cumbres de Timiza, Conjunto Residencial Los Cristales, Conjunto Residencial Alamedas de Timiza, Urbanización Parque Residencial Timiza, Conjunto Residencial Tonoli, Palenque, Pastrana. De la avenida calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

De la avenida Primero de Mayo a la calle 45 sur, entre la avenida Boyacá a la avenida Villavicencio. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Nuevo Chile, surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José Antonio Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada, Carlos Alban, San Diego, Islandia, Gran Colombiano. De la calle 6 a la calle 53 sur, entre la carrera 69 a la carrera 104. Desde las 10:00 a. m. hasta por

4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidad de Teusaquillo

Ciudad Salitre suroriental, Ciudad Salitre Nororiental De la carrera 50 a la carrera 60, entre la calle 22 a la calle 22B. Desde las 8:00 a. hasta por 24 horas. Debido a cambio de totalizadora.Localidad de Bosa Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, El Remanso, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego Bosa, Villa Emma, Zona El Descanso. De la carrera 87H a la carrera 87K, entre la calle 69 sur a la calle 70 sur.

De la carrera 86D a la carrera 91, entre la calle 73A sur a la calle 94ª sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

El Contador, Los Cedros. De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 134 a la calle 142. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

La Carolina, Country Club. De la carrera 9 A LA 15, entre la calle 127 a la calle 134. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula Cedritos, Cedro Narvaez, Acacias

Usaquén, Los Cedros Oriental, Cedro Salazar. De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 140 a la calle 148. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Ciudad Bolívar

Juan José Rendón, San Francisco y Millan. diagonal 62D sur a la calle 70 sur, entre la carrera 30 a la carrera 18U. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: