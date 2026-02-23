Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). De este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
—
Martes 24 de febrero de 2026
—
Engativá
Paris, Florencia
De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 86 a la Carrera 96
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Puente Aranda
Los Ejidos, Gorgonzola
De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 38 a la Transversal 42
9:00 a.m.
24 horas
Camio de hidrante
Bosa
Bosa Centro, Bosa La Estación
De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente
De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F
De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16
De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D
De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Suba
Sabana Tibabuyes Norte, Sabana de Tibabuyes, San Carlos de Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental
De la Carrera 115 a la Carrera 153A, entre la Calle 139 a la Calle 153
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes II Sector, San Norte, Ginebra, Bellavista y Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, Ciudadela Real, La Glorieta, Usaquén Casa Cristo Rey, Cerros de Santa Bárbara, Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja (Villa Nydia), Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Parte Baja, La Perla Oriental, Usaquén Urbanización Portal de Siena, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, El Redil, El Codito, Santa Cecilia Norte Parte Alta, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Tibabita 2, El Pinar de Santa Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental La Roca (Predio), Barrancas Oriental – Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Arauquita II Sector, Horizontes, Buenavista La Estrellita II, Ibiza, Barrancas Alto, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista, Soratama, Lote 95 Anexo Barrio Soratama.
De la Calle 119 a la Calle 198, entre la Carrera 7 a la Carrera 10 Este
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de válvula
Ciudad Bolivar
Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo, El Espino I
De la Carrera 77C a la Transversal 50, entre la Calle 64A Sur a la Diagonal 74 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
—
Miércoles 25 de febrero de 2026
—
Bosa
Bosa La Libertad
De la Calle 57 Sur a la Calle 59C Sur, entre la Carrera 87G a la Carrera 87L
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Usme
Alaska, San Juan de Usme, El Pedregal, Palermo Alto.
De la Calle 67 Sur a la Calle 67B Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 4 Este
10:00 a.m.
4 horas
Mantenimiento correctivo
Usme
Portal del Divino, Puerta del Llano, Uval, La Huerta, Brisas del Llano, El Refugio.
De la Calle 90 Sur a la Calle 118 Sur, entre la Avenida Carrera 1 a la Carrera 10B Este
9:00 a.m.
12 horas
Mantenimiento preventivo
Rafael Uribe Uribe
Los Molinos
De la Carrera 5L a la Carrera 5, entre la Diagonal 48L Sur a la Calle 48P Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
Soacha
Múltiples Colmena, El Cipres, Rincón de San Alejo, El Altico, San German, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño
De la Calle 6 Sur a la Calle 13, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 4
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Soacha
Quintanares, Julio Rincón, Santillana, Villa Sandra
De la Calle 44 a la Calle 49C, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 21 Este
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.