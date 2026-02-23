Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 23 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 23 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2371 – La 5ta 0 – Tarde 2914 – La 5ta 2
Culona
Día 6678 – Noche
Astro Sol
4995 – Signo Virgo
Pijao de Oro
6555 – La 5ta 7
Paisita
Día 3562 – La 5ta 4 – Noche
Chontico
Día 5243 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 3739 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 1424 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 007 – Noche
Play Four
Día 1347 – Noche
Samán
Día 2170
Caribeña
Día 4648 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 4008 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 8936 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 5475 – La 5ta 3 – Tarde 7668 – La 5ta 6