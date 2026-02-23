    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 23 de febrero de 2026 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 23 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 2371 – La 5ta 0 – Tarde 2914 – La 5ta 2

    Culona
    Día 6678 – Noche

    Astro Sol
    4995 – Signo Virgo

    Pijao de Oro
    6555 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 3562 – La 5ta 4 – Noche

    Chontico
    Día 5243 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 3739 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 1424 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 007 – Noche

    Play Four
    Día 1347 – Noche

    Samán
    Día 2170

    Caribeña
    Día 4648 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 4008 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 8936 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5475 – La 5ta 3 – Tarde 7668 – La 5ta 6

    Ariel Cabrera
