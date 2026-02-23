El poderoso «ejército» del cartel Jalisco nueva generación: así es el arsenal (VIDEOS)

–Tras la muerte del máximo cabecilla del cartel Jalisco nueva generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, crecen los temores ante lo que podría significar la respuesta de esa organización criminal, a la luz de los videos sobre los arsenales de guerra que han divulgado sus presuntos miembros.

«Ahí tengo desamarrados los perros, culero. Y así voy a andar patrullando, hijo de tu puta madre», dice un hombre en una de las grabaciones que se publicó en redes sociales. El sujeto, trajeado con indumentaria similar a la de los cuerpos élite de las Fuerzas Armadas del país latinoamericano, aparecía acompañado con otros individuos vestidos del mismo modo.

Not special forces. These are members of a drug cartel in Mexico, armed like a military unit. pic.twitter.com/KGBHxEektg — Creepy.org (@creepydotorg) February 22, 2026

En otra de las grabaciones se observa un tanque de guerra encabezando una caravana de camionetas blindadas y con aspecto militar, mientras varios delincuentes fuertemente armados gritan: «Pura gente del Mencho», tras lo cual efectúan disparos al aire.

No es la primera vez que aparecen este tipo de videos, ya que el cártel ha hecho de la intimidación parte de su estrategia de violencia y expansión, lo que le ha permitido convertirse en la organización criminal más poderosa del país, con tentáculos en Asia y Oceanía.

This is not the Mexican military or police; it is the CJNG cartel that is equipped with everything necessary and even armored vehicles.

pic.twitter.com/aAmx7GqBFx — Creepy.org (@creepydotorg) March 1, 2024

En fechas recientes también circuló en redes un registro audiovisual en el que varios narcos del cártel aseguraban se identificaban como parte de un comando ‘Delta’. En las imágenes, tres hombres encapuchados y con armamento de alto calibre presumían de un equipo antidrones LZ TECH HDJS, de grado militar.

La situación se ha tensado en las últimas horas, con ataques y bloqueos en vías de comunicación por parte de los integrantes del CJNG. La población se mantiene en alerta y embajadas como la de EE.UU. en México han emitido alertas a sus ciudadanos para que se mantengan bajo resguardo en medio de la coyuntura.

CJNG presume equipo antidrones LZ TECH HDJS, grado militar y venta por cotización. Estilo Al Qaeda, exhiben poder y lealtad a sus patrones. — Más detalles en https://t.co/H9dgzj3wgN@Grok, ¿quién les vende ese equipo? pic.twitter.com/1sulzLgLC7 — El Blog del Narco (@narcoblogger) February 12, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho un llamado a la calma a la población, tras afirmar que existe «absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados» para controlar la situación. Mientras tanto, ha autorizado al Gabinete de Seguridad a brindar información «de manera permanente».

En el pasado, el cártel ha utilizado las redes para hacer gala de su poderío militar e intimidar a las fuerzas del orden en México. En 2020, por ejemplo, se difundió un video con supuestos miembros armados de la organización criminal que se declaraban en guerra con el Cártel Santa Rosa de Lima y su líder, José Antonio Yépez, alias ‘el Marro’.

En su nueva grabación, hecha con el uso de drones, los supuestos integrantes del CJNG vuelven a aparecer con numerosas armas y vehículos blindados ?? https://t.co/wjc62Bu2Tg pic.twitter.com/1rKzg0bglF — RT en Español (@ActualidadRT) July 19, 2020

«Nuestra guerra no es contra el pueblo, ni contra el Gobierno. Es con el mugroso matainocentes ‘el Marro'», dijo en esa oportunidad uno de los presuntos integrantes del cártel, que aparecía en la grabación con un pasamontañas. En su momento, las autoridades mexicanas calificaron la pieza como un «evidente montaje».

No obstante, la situación es distinta en esta oportunidad. La muerte de ‘El Mencho’ a manos de las fuerzas del orden significa un duro golpe para una organización criminal que ha reconfigurado el narcotráfico internacional y que, hasta hoy, poseía la hegemonía del negocio de la droga dentro del país latinoamericano. (Información RT).