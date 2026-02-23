México: Alertan sobre una lucha por el poder tras la muerte de alias «El Mencho» ¿Quién liderará ahora el cartel Jalisco nueva generación?

–La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), crea un vacío de poder en una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

En el cártel podría darse una pugna por el control y un reparto de influencias, lo que podría desatar una ola de violencia en territorio mexicano.

Una sucesión familiar directa, pese al papel central de ‘El Mencho’, no parece viable, ya que su hijo, Rubén Oseguera González, ‘El Menchito’, cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

En este contexto, medios señalan, citando informes de inteligencia, que el relevo podría recaer en el hijastro de ‘El Mencho’, Juan Carlos Valencia González, conocido en el mundo criminal como ‘El 03’ o ‘R3’.

Más allá de su parentesco, su punto fuerte es su poder de fuego y su posición dentro de la estructura. Se le atribuye la creación y la coordinación absoluta del Grupo Élite, el brazo armado más táctico y violento del CJNG. Bajo su mando, esta unidad estaba a cargo de ejecuciones estratégicas, de incursiones en estados rivales y del control territorial de plazas en disputa.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Sin embargo, algunos expertos advierten que ‘R3’ carece de la influencia necesaria y que la lucha por el liderazgo podría desarrollarse fuera del círculo familiar.

La compleja estructura del cártel hace probable que otras figuras con peso intenten tomar el control de la organización o exigir un reparto regional del poder.

-Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, podría ser otro nombre con posibilidades. En medios se le describe como el «cerebro logístico» de la estructura, responsable de la administración territorial y de la protección de los megaproyectos del cártel.

-Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’, también es mencionado entre los potenciales sucesores. Representaría el ala militar del CJNG y estaría a cargo del reclutamiento, el adiestramiento y la disciplina de los sicarios.

-Julio Alberto Castillo Rodríguez, ‘El Chorro’, yerno de ‘El Mencho’ y operador en el puerto de Manzanillo. Su influencia provendría de las operaciones financieras del grupo, y se señala que su éxito dependería de su capacidad para tejer alianzas con los brazos armados del cártel.

-Ricardo Ruiz Velasco, ‘Doble R’, también aparece en la lista. Opera en la zona metropolitana de Guadalajara, el principal centro de operaciones de la organización criminal.

‘Halcones’, sicarios y cómplices: así era el triple anillo de protección de ‘El Mencho’

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha puesto en primer plano el sofisticado esquema de protección que le permitió evadir durante más de una década el cerco de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

El líder de la organización criminal más poderosa del país norteamericano se dotó de un perfil extremadamente discreto, con pocas apariciones públicas, sin asistir a eventos sociales y limitando al máximo su comunicación directa.

La seguridad del fundador del CJNG constaba de tres círculos de protección estratégicos, recoge el diario El Financiero. El primero era inmediato y táctico: una red de ‘halcones’ y de vigilantes desplegados en comunidades estratégicas que alertaban sobre movimientos de fuerzas federales, retenes, convoyes militares o despliegues inusuales, lo que le daba margen para abandonar cualquier zona de riesgo.

El segundo círculo estaba formado por un grupo de sicarios de élite, muchos con entrenamiento especializado y armamento de alto calibre. No operaban solo como escoltas, sino como una fuerza de reacción capaz de contener o de disuadir operativos de captura, un blindaje armado que resultó decisivo para frustrar intentos previos de detención.

El tercer círculo, el más difícil de rastrear, operaba en el plano institucional. Carlos Flores, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Antropología Social, señala que Oseguera Cervantes habría contado con redes de complicidad que incluían a funcionarios locales y políticos de alto nivel, clave para la expansión del cártel.

Fue solo en 2013 cuando la Policía de Jalisco abrió los primeros casos en su contra, vinculados a la muerte de un cocinero que trabajó en una de sus fiestas y a los asesinatos de unos pescadores. (Información RT).