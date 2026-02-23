Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes febrero 23, 2026 -Dólar TRM $3,697.36 (vigente 24 de febrero) -Euro $ 4,351.50 -Bitcoin US$ 64.248,90 Tasa de Interés -DTF: 9,59% -UVR: $ 399,67 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,28 -Petróleo Brent US$ 66,40 -Oro-Compra Banco de la República $ 569.724,79 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorEn operativo de control autoridades detienen cargamento de carbón vegetal en Soacha: El propietario era reincidente Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 24 de febrero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 9 y 0 También podría gustarte Judicial Golpe al clan del golfo: Fiscalía ocupó bienes por $25 mil millones que harían parte de su patrimonio ilícito Ariel Cabrera martes septiembre 12, 2023 Nacional El derecho más vulnerado del adulto mayor en Colombia es el de la salud: Defensoría del Pueblo Ariel Cabrera sábado octubre 17, 2015 Nacional Abiertas convocatorias para 2 mil becas de educación para afros Iván Briceño sábado agosto 25, 2012 Nacional Video: Tips para cuidar a su mascota si va a viajar Giovanni Alarcón M. jueves diciembre 22, 2022