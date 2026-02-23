-Dólar TRM $3,697.36 (vigente 24 de febrero)

-Euro $ 4,351.50

-Bitcoin US$ 64.248,90

Tasa de Interés

-DTF: 9,59%

-UVR: $ 399,67

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,28

-Petróleo Brent US$ 66,40

-Oro-Compra Banco de la República $ 569.724,79