Jefe de la ONU alerta sobre el deterioro global de los derechos humanos: «La ley del más fuerte se está imponiendo en el mundo»

–Los derechos humanos están sufriendo «un ataque a gran escala en todo el mundo», el imperio de la ley está siendo sustituido por el de la fuerza y a menudo quienes están perpetrando estos ataques son «aquellos que ostentan el mayor poder», advirtió este lunes el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. El jefe de la Organización alertó, en la apertura de la 61ª sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que la «ley del más fuerte» se está imponiendo en el mundo.

«El Estado de derecho está siendo aplastado por la ley del más fuerte», insistió. El secretario general de la ONU subrayó que «esta ofensiva no surge desde las sombras ni por sorpresa. Ocurre a plena vista, y a menudo bajo el liderazgo de los más poderosos». No mencionó situaciones específicas, pero expresó su indignación por la guerra en Ucrania, con «más de 15.000 civiles asesinados» en cuatro años de conflicto desde que Rusia invadió el país, y la situación en los Territorios Palestinos. «Ya es más que hora de poner fin al derramamiento de sangre», señaló.

La tecnología, especialmente la inteligencia artificial (IA), está siendo utilizada cada vez más en modos que «suprimen los derechos y profundizan la desigualdad», afirmó. Guterres agregó que los espacios de internet están siendo «envenenados por la desinformación y el odio», lo que en su opinión se está traduciendo en «daños en el mundo real».

Guterres, que deja el cargo este año, pidió una acción urgente

«Vivimos en un mundo en el que el sufrimiento masivo se justifica con excusas, en el que los seres humanos se utilizan como fichas de negociación y en el que el derecho internacional es considerado una mera molestia», lamentó, en un Consejo del que Estados Unidos, Israel y Nicaragua se retiraron el pasado año. «En todo el mundo, los derechos humanos están siendo relegados de forma deliberada, estratégica y, a veces, con orgullo», dijo. Y no solamente en los países en guerra, añadió.

«Necesitamos un Consejo de Seguridad que refleje el mundo actual, no el de 1945», añadió, advirtiendo que cada vez que ese órgano es bloqueado y los vetos se politizan «aumenta la impunidad, se multiplica el sufrimiento y los derechos humanos son pisoteados».

Al mismo tiempo, «el caos climático se acelera y la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, se utiliza cada vez más de formas que reprimen derechos, profundizan desigualdades y exponen a las personas marginadas a nuevas formas de discriminación, tanto en línea como fuera de ella», alertó. Guterres, que dejará su cargo este año tras una década al frente de la ONU, pidió una acción urgente para revertir esta tendencia.