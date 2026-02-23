Trump arremete de nuevo contra la Corte Suprema por tumbar los aranceles y notifica que puede hacer «cosas absolutamente terribles» a países extranjeros

–El presidente Donald Trump anunció este lunes que utilizará letras minúsculas durante un tiempo para referirse a la Corte Suprema de Justicia «debido a una total falta de respeto», tras haber tumbado los aranceles, y advierte que ese supremo «accidental e involuntariamente», le dio, como Presidente de los Estados Unidos, «muchos más poderes y fuerza que los que tenía antes de su ridículo, tonto y muy divisivo internacionalmente».

En consecuencia, anuncia en su red social, no obstante, destacando términos en mayúsculas, que puede «usar licencias para hacer cosas absolutamente “terribles” a países extranjeros, especialmente a aquellos países que nos han estado ESTAFANDO durante muchas décadas, pero incomprensiblemente, según el fallo, no pueden cobrarles una tarifa de licencia.

Al efecto, pregunta ¿por qué Estados Unidos no puede hacerlo? si todos las cobran y se responde: «¡Haces una licencia para obtener una tarifa! La opinión no explica eso, ¡pero sé la respuesta! El tribunal también ha aprobado todos los demás aranceles, que son muchos, y todos ellos pueden utilizarse de una forma mucho más poderosa y desagradablecon seguridad jurídica, que los Aranceles tal como se utilizaron inicialmente».

Trump afirma, a renglón seguido, que «nuestra incompetente Corte Suprema hizo un gran trabajo por las personas equivocadas, y por eso deberían avergonzarse de sí mismos (¡pero no de los Tres Grandes!)» y añade que «lo siguiente que sabremos es que fallarán a favor de China y otros, que están haciendo una fortuna absoluta con la ciudadanía por nacimiento, al decir que la 14a Enmienda NO fue escrita para cuidar de los “bebés de esclavos”, lo cual quedó demostrado por el MOMENTO EXACTO de su construcción, presentación y ratificación, que coincidió perfectamente con el FIN DE LA GUERRA CIVIL».

Finalmente, el presidente estadounidense pregunta ¿Cuánto mejor puedes hacerlo que eso?, pero, subraya, esta Corte Suprema encontrará una manera de llegar a una conclusión equivocada, una que nuevamente hará felices y ricos a China y a varias otras naciones.

Y concluye: «Dejemos que nuestra Corte Suprema siga tomando decisiones que son tan malas y perjudiciales para el futuro de nuestra nación: tengo un trabajo que hacer. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE! Presidente DONALD J. TRUMP».