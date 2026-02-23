Más de 34 mil docentes presentaron la prueba de ascenso y reubicación salarial en todo el país
–El Ministerio de Educación Nacional informó que este domingo se desarrolló con total normalidad la prueba pedagógica correspondiente al proceso de evaluación para ascenso de grado o reubicación de nivel salarial, en la que participaron 34.607 maestras y maestros del sector oficial en todo el territorio nacional.
De los 34.867 docentes citados, asistieron 34.607, lo que representa un 99,25 % de participación. Esta cifra refleja el firme compromiso del magisterio colombiano con su cualificación permanente y con el fortalecimiento de la educación pública.
La jornada se llevó a cabo en 54 municipios de 31 departamentos, a través de 76 puntos de aplicación, bajo la coordinación de la Universidad de Antioquia, conforme a lo establecido en la Resolución 018987 del 17 de septiembre de 2025. El Ministerio acompañó la aplicación en distintas regiones del país, especialmente en territorios con alta concentración de docentes y en zonas afectadas por la ola invernal, garantizando condiciones adecuadas de infraestructura, accesibilidad y ajustes razonables para docentes con discapacidad.
Esta evaluación, implementada por segundo año consecutivo en el marco del Gobierno del Cambio, da cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1278 de 2002 y constituye un acto de justicia y dignificación de la carrera docente. El proceso reconoce la formación académica, la experiencia, la trayectoria profesional y el desempeño de las y los educadores en las aulas.
Los resultados de la prueba serán publicados el 16 de marzo de 2026. El período de reclamaciones estará habilitado entre el 17 y el 24 de marzo, y la lista definitiva de docentes que ascienden o se reubican salarialmente se dará a conocer el 12 de mayo de 2026.
Cabe recordar que en 2024 más de 103.000 educadores participaron en este proceso y que, en 2025, más de 80.000 lograron mejorar sus condiciones salariales, con una inversión estimada de $606.222 millones. Estas cifras reafirman el compromiso del Gobierno nacional con ingresos dignos para el magisterio y con el fortalecimiento del sistema educativo.
Desde el Ministerio de Educación Nacional, la viceministra de Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina Acosta, felicitó a cada docente que participó en esta jornada, reiterando que dignificar la labor docente es construir el futuro de Colombia.