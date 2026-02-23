MinSalud adopta medidas especiales tras detección de caso sospechoso de sarampión con antecedente de viaje internacional

–El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud informaron que actualmente se está

evaluando un caso sospechoso de sarampión en una persona con antecedente de viaje internacional. El caso se encuentra en estudio y no está confirmado. Las autoridades de salud están siguiendo los protocolos establecidos para realizar las pruebas y determinar el diagnóstico.

Se trata de un hombre de 30 años, con antecedente de viaje al extranjero. Actualmente, el paciente se encuentra estable y bajo seguimiento médico.

El equipo técnico del Instituto Nacional de Salud está siguiendo los protocolos establecidos: análisis de una segunda muestra y otras pruebas complementarias. Estos estudios permitirán determinar la confirmación del caso.

El caso reportado en Bogotá corresponde a un caso sospechoso y debe continuar el proceso establecido para su evaluación.

El Ministerio de Salud hace un llamado a las entidades territoriales para que sigan los lineamientos definidos en la detección, notificación y seguimiento de casos sospechosos. La información final de este caso será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales en los próximos días.

En cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, en articulación con los diferentes actores, adelantan las siguientes acciones en el marco de la vigilancia en salud pública:

-Aislamiento domiciliario del caso y seguimiento clínico.

-Investigación epidemiológica de campo.

-Identificación, clasificación y monitoreo de contactos.

-Búsqueda activa comunitaria e institucional.

-Monitoreo de coberturas, análisis y vacunación de personas sin antecedente vacunal.

-Bloqueo vacunal, asegurando una dosis adicional de sarampión y rubeola a los contactos del caso.

Como parte de sus funciones, el Instituto transfirió al laboratorio de salud pública de Bogotá los procedimientos para la detección de anticuerpos IgM e IgG contra el virus del sarampión y la técnica de detección viral mediante RT-PCR en tiempo real. No obstante, la confirmación definitiva y su comunicación es función del Instituto Nacional de Salud, y a su vez de realizar la notificación correspondiente al Ministerio de Salud y a los enlaces de vigilancia nacional e internacional.

El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación.

Colombia mantiene el estatus de eliminación sostenida de sarampión y rubéola, y por ello sigue un algoritmo diagnóstico basado en criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio para la confirmación final de los casos.

Se recuerda a la ciudadanía que la vacunación es la mejor forma de prevenir el sarampión. Por ello, la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente (SR), que protege contra sarampión y rubéola, están disponibles de manera gratuita en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país.

También se aplican a través de equipos extramurales y Equipos Básicos de Salud, presentes en aeropuertos, puertos marítimos, fluviales y terrestres, así como en jornadas casa a casa.

La vacuna está indicada en:

-Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir la «dosis cero» y completar su esquema con dos dosis a los 12 y 18 meses si viajan a países con reporte de casos.

-Niños y niñas de 1 a 10 años: deben tener dos dosis de triple viral.

-Población de 6 a 16 años: debe recibir la dosis adicional SR si no la recibió durante la campaña de vacunación desarrollada en 2020 y 2021.

-Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: deben recibir una dosis mínimo 15 días antes del viaje.

-Trabajadores de instituciones de salud: las IPS deben verificar el antecedente vacunal de todo su personal; quienes no cuenten con soporte físico o digital deben recibir la dosis adicional.

-Contactos de casos sospechosos de sarampión menores de 60 años o con antecedente vacunal incierto.

-Personas vinculadas a los sectores turismo, hotelero y de transporte aéreo, terrestre y marítimo.

El Ministerio de Salud y Protección Social hace un llamado a padres, cuidadores, trabajadores de la salud y especialmente viajeros con destinos a países como México, Canadá, Estados Unidos y países con confirmados:

https:l]_www.paho.org/es/documentos/alerta- casos epidemiologica-sarampion-region-americas-3-febrero-2026 a verificar y

completar oportunamente los esquemas de vacunación. Asimismo, se recomienda acudir a los servicios de salud ante la presencia de fiebre y erupción en la piel.

La ciudadanía debe informarse únicamente a través de los canales oficiales de las autoridades sanitarias, con el fin de proteger la salud individual y colectiva y mantener a Colombia libre de sarampión.

Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, que se transmite de persona a persona mediante gotitas respiratorias al toser o estornudar, y puede permanecer activo en el aire o superficies hasta dos horas.

Se estima que el 90% de las personas no vacunadas que entran en contacto con un infectado contraerán la enfermedad.

Periodo de contagio: Las personas con sarampión pueden contagiar desde 5 días antes de que aparezca la erupción cutánea hasta 4 días después.

El virus puede permanecer activo y suspendido en el aire o en superficies hasta por dos horas.

El sarampión puede ser una enfermedad mortal, especialmente en niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Aunque prevenible con la vacuna Triple Vírica (SPR/MMR), causa complicaciones graves como neumonía, encefalitis (inflamación cerebral) y ceguera, siendo la neumonía la principal causa de muerte.