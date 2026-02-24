Aerocivil se pronuncia sobre incidente causado por helicóptero que estuvo a punto de chocar con avión de Latam con 162 ocupantes en El Dorado y dice que se inició la investigación

–(Imagen ilustrativa @LATAM_CO). A un «traslapo», esto es, una interferencia o superposición de dos o más mensajes de radio que coinciden simultáneamente en la misma frecuencia, impidiendo que se entienda la información, atribuyó, en principio, la Aeronáutica Civil Colombiana el incidente que se registró en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde un helicóptero de la Fuerza Aérea estuvo a punto de chocar con un avión de la aerolínea Latam con 162 ocupantesa bordo, incluido sus 5 tripulantes.

Las precisiones las hizo en un comunicado en el cual relata el insuceso ocurrido el pasado 20 de febrero de 2026 cuando la aeronave comercial, un Airbus A320 que cubría el vuelo ARE4278 en la ruta Bogotá — San Andrés, con 157 pasajeros y 5 tripulantes a bordo, tuvo que abortar el decolaje «como medida preventiva de seguridad operacional».

De acuerdo con la información preliminar, a las 17:04 hora local, la aeronave fue autorizada para el remolque y puesta en marcha desde la posición C5. Posteriormente, a las 17:13 HL, se le instruyó rodar hacia la pista 14R.

A las 17:36 HL, tras ser autorizada para el despegue por el Control de Tránsito Aéreo, la tripulación advirtió durante la carrera de despegue el sobrevuelo de una aeronave de ala rotatoria que se desplazaba en una trayectoria paralela y aproximándose a la pista.

Ante esta condición, y en aplicación estricta de los protocolos de seguridad, la tripulación ejecutó el abortaje de decolaje, logrando la detención segura de la aeronave.

Posteriormente, el avión abandonó la pista por la calle de rodaje K6 para la respectiva verificación técnica.

La Aerocivil subraya que como consecuencia de la maniobra, la temperatura de los frenos alcanzó aproximadamente 900 0C, lo que ocasionó el desinflado de las ruedas, sin que se presentara conato de incendio ni afectación a los ocupantes.

Todos los pasajeros y tripulantes salieron en buen estado de salud.

Sobre el helicoptero helicóptero involucrado en el incidente, la Aerocivil indica que corresponde a la Fuerza Aérea, de matrícula FAC4021.

Agrega que según los registros, esta despegó desde la plataforma de CATAM a las 17:17 HL, cruzó la trayectoria de la pista 14L y se dirigió hacia el sector de la localidad de Engativá. A las 17:35 HL, fue autorizada por la Torre Norte para un nuevo cruce de la pista 14C, previéndose el cruce subsiguiente de la 14R tras obtener la autorización correspondiente.

Una vez en contacto con la Torre Sur instruyó a dicha aeronave mantener 9.500 pies, mientras el vuelo ARE4278 recibía su autorización de despegue.

Durante la transferencia de comunicaciones entre la Torre Norte y la Torre Sur, se generó un traslapo en la frecuencia con la aeronave de ala rotatoria. Simultáneamente, la aeronave de pasajeros ya había iniciado su carrera de despegue. Esta simultaneidad derivó en una proximidad a la trayectoria de la pista 14R, razón por la cual la tripulación del vuelo ARE4278 tomo la decisión de no continuar la fase de decolaje.

A las 17:36 HL, la aeronave de ala rotatoria inició un sobrevuelo paralelo a la pista 14R y, un minuto después, efectuó un viraje a la derecha cruzando la trayectoria de la misma.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) ha iniciado la investigación técnica pertinente, conforme a los protocolos de la normativa aeronáutica vigente y los estándares internacionales de la OACI. EI objetivo es determinar las circunstancias exactas del suceso, identificar factores contribuyentes y emitir recomendaciones que permitan fortalecer la seguridad operacional.

La Aeronáutica Civil reitera que la seguridad aérea es su prioridad fundamental y continuará informando sobre los avances de la investigación bajo los principios de transparencia y debido proceso.