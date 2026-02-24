EE.UU: Tras una intensa persecución que terminó en el Océano Índico fue capturado buque petrolero por violar bloqueo a Venezuela (VIDEO)

–(Imagen captura de video). El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó este martes de la captura de un tercer buque petrolero en la zona de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de EE.UU. (INDOPACOM).

Según el organismo, el buque Bertha fue perseguido «desde el Caribe hasta el oceáno Índico», durante una inspección realizada la noche del lunes, cuando intentaba desafiar el bloqueo impuesto por Donald Trump a Venezuela.

«Tres barcos huyeron y ahora los tres han sido capturados», advirtió.

Tres barcos huyeron y ahora los tres han sido capturados.

Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del Bertha sin incidentes en el área de responsabilidad del INDOPACOM. El barco operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla.

Desde el Caribe hasta el Océano Índico, lo rastreamos y lo detuvimos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia o la voluntad global para imponer sanciones a esta distancia.

Las aguas internacionales no son un refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas te encontrarán y te harán justicia.

El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de maniobra en el ámbito marítimo.

«Desde el Caribe hasta el océano Índico, lo rastreamos y lo detuvimos. Ninguna otra nación tiene el alcance global, la resistencia o la voluntad para hacer cumplir las sanciones a esta distancia», escribió el Departamento en su cuenta de X, destacando que «las aguas internacionales no son un refugio para los actores sancionados».

En diciembre, el mandatario estadounidense ordenó «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela», tras acusar a Caracas, sin aportar pruebas concretas, de utilizar «el petróleo de yacimientos robados para financiarse a sí mismo, el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros». (Información RT).