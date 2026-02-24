Esta sería la novia de ‘El Mencho’ que fue clave para localizarlo

–La localización del cabecilla máximo del Cártel Jalisco nueva generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, abatido el domingo en un operativo del Ejército mexicano, fue posible gracias al seguimiento de su pareja, afirmó el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

El militar detalló que el pasado 20 de febrero «se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco», donde la mujer se reunió con el jefe del CJNG y se retiró al día siguiente mientras el capo permaneció en el sitio junto con su círculo de seguridad.

Si bien las autoridades no revelaron la identidad, archivos de la Secretaría de Defensa Nacional filtrados en 2022 por el grupo de ‘hackers’ autodenominados Guacamaya Leaks expusieron a los allegados al ‘El Mencho’.

Allí, como la pareja sentimental del narcotraficante figuraba Guadalupe Moreno Carrillo. De ella no se sabe mucho. De acuerdo con la prensa local, tendría alrededor de 50 años. En la foto de los documentos filtrados, se ve a una mujer de tez clara y cabello oscuro. Se desconoce si seguía manteniendo una relación con el capo al momento de la operación de su captura en una zona boscosa donde se resguradó con sus escoltas antes de ser herido y fallecer tras ser detenido.

El fundador del cartel nueva generacion, la organización criminal más poderosa de México, era uno de los criminales más buscados por las autoridades de México y de Estados Unidos.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo consideraba uno de los hombres más peligrosos del mundo y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

En su juventud emigró a Estados Unidos, pero fue deportado de regreso a México por delitos relacionados con drogas. A su regreso, se integró en organizaciones criminales vinculadas al Cártel del Milenio y al Cártel de Sinaloa.

Tras la muerte de Ignacio ‘Nacho’ Coronel y la fragmentación del Cártel del Milenio, ‘El Mencho’ consolidó la estructura que derivó en el CJNG en torno al año 2011.

Bajo su liderazgo, el cártel se expandió rápidamente por México y hacia mercados internacionales. La organización se consolidó como una de las más poderosas y violentas del país.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» mediante el tráfico de fentanilo, mientras que el propio CJNG fue designado en 2025 como organización terrorista por la Administración Trump.

‘El Mencho’ creó a su alrededor un aura de misterio: se ocultaba y actuaba con impunidad, mientras que todas sus fotografías conocidas habían sido tomadas hacía décadas.

La muerte de ‘El Mencho’ supondría el golpe más serio al narcotráfico en tiempos recientes. Se estima que, en términos de importancia e impacto, su muerte solo puede compararse con la captura de Ismael ‘Mayo’ Zambada, antiguo líder del extinto Cártel de Sinaloa, en julio de 2024.

Al mismo tiempo, la caída de ‘El Mencho’ podría desencadenar tanto luchas internas por el poder como un repunte de la violencia. (Información RT).