Fiscalía mexicana confirma con estudio genético el cadáver de ‘El Mencho’

–La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó la identidad del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el jefe del cártel Jalisco nueva generación, muerto el domingo después de una operación militar.

«Es necesario precisar que, derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo (…) ya fue identificado genéticamente», reveló la dependencia en un comunicado.

#FGRInforma | La #FGR lleva a cabo las diligencias necesarias con motivo de las investigaciones iniciadas por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de los hechos registrados en el poblado de #Tapalpa, #Jalisco. pic.twitter.com/JF8vBLX96X — FGR México (@FGRMexico) February 23, 2026

El Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada ordenó diversas diligencias para el reconocimiento de los cuerpos de Oseguera y de otros dos narcotraficantes, que también fallecieron durante la operación y que todavía restan por identificar.

El personal especializado viajó al poblado de Tapalpa, Jalisco, en donde se llevó a cabo el operativo, para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de las otras personas.

Esto significa que, hasta ahora, el único cuerpo que ha sido identificado es el de ‘El Mencho’, lo que ayuda a contrarrestar las leyendas que suelen estallar alrededor de los capos y que apunta a que siguen vivos y escondidos.

Por otra parte, la Fiscalía General confirmó que, debido a los actos violentos registrados en algunas entidades del país, los ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional ya iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados, la mayoría de ellas (37) en Jalisco. (Información RT).