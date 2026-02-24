Operativo en Los Mártires deja capturas y mejora movilidad en calles 24 y 22

Foto: Alcaldía Local de Los Mártires

La Alcaldía Local de Los Mártires continúa avanzando en la recuperación y protección del espacio público con acciones concretas y resultados contundentes. Bajo el liderazgo del alcalde local, John Jader Suárez Delgado, se desarrolló un recorrido operativo de inspección, sensibilización y control en el sector comprendido entre las calles 24 y 22, y las carreras 17 y 19B.

Esta intervención reafirma el compromiso institucional con la seguridad, la movilidad y el bienestar de la comunidad.

Intervención estratégica por la movilidad y el orden

El operativo inició en la Calle 24 con Carrera 19 y se extendió hasta la Calle 24 con Carrera 17, donde se verificaron las condiciones de andenes, calzadas y accesibilidad peatonal. Durante el recorrido se realizó registro fotográfico, identificación de puntos críticos y jornadas de sensibilización frente a la ocupación indebida del espacio público.

Entre las situaciones abordadas se encontraron ventas informales sobre el andén, parqueo indebido, elementos que obstaculizaban el tránsito peatonal y manejo inadecuado de residuos.

Posteriormente, el equipo continuó por la Carrera 17 hasta la Calle 22, priorizando zonas de alto flujo peatonal. Allí se efectuaron requerimientos preventivos para el retiro inmediato de elementos que impedían el paso seguro de la ciudadanía y se verificó el cumplimiento en el uso adecuado de andenes y separadores.

El recorrido finalizó desde la Calle 22 hasta la Carrera 19B, consolidando hallazgos en puntos con acumulación de residuos y ocupaciones que afectaban la continuidad peatonal.

Resultados contundentes para la seguridad y la convivencia

La jornada dejó resultados significativos para la tranquilidad de la comunidad:

4 personas capturadas por porte de sustancias psicoactivas.

2 personas capturadas por el delito de hurto.

16 carretas inmovilizadas por ocupación indebida del espacio público.

3 cambuches estructurados y 1 convencional desarticulados.

Además, se evidenciaron afectaciones a la movilidad peatonal derivadas de invasión de andenes, cargue y descargue no autorizado y disposición inadecuada de residuos. Frente a estos hallazgos, se adelantaron acciones de control, sensibilización y registro para garantizar seguimiento institucional y sostenibilidad de las medidas adoptadas.

Estas acciones, lideradas por el alcalde local John Jader Suárez Delgado, ratifican el compromiso de la Administración Local con la recuperación del espacio público, la promoción de entornos seguros y el fortalecimiento de la convivencia en beneficio de todas y todos los habitantes de Los Mártires.