Cortes de luz este miércoles 25 de febrero de 2026 en Bogotá, Cota y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 25 de febrero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Cota y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Fontibón

Barrio Belén Fontibón. De la carrera 115 a carrera 117 entre calle 18 a calle 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Quiroga I. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 27 Sur a calle 29 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Las Lomas. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 34 Sur a calle 36 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Barrio Montebello. De la calle 23 Sur a calle 26 Sur entre carrera 0 Este a carrera 3 Este – Desde las 7:30 a. m. hasta las 3:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Parque Nacional Oriental. Vereda El Verjón – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Casablanca Suba Urbano. De la calle 235 a calle 239 entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Ciudad Salitre Sur Oriental. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 61 a carrera 63 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Cota, Cundinamarca

Municipio de Cota. De la calle 3 a calle 5 entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 28 a calle 30, calle 1 a calle 3A entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 2:15 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.