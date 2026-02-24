Petro reitera posible fraude electoral durante los escrutinios en los comicios de 2026

–Durante un acto en el cual presentó el nuevo esquema de pasaportes colombianos, el presidente Gustavo Petro volvió a advertir sobre un posible fraude en los escrutinios de las próximas elecciones. “Si los datos de los colombianos y las colombianas son manejados por quien maneja los escrutinios electorales, si son los mismos, estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”, afirmó.

El mandatario insistió en las falencias que tiene el sistema electoral colombiano y que podría amenazar la seguridad de los comicios el 8 de marzo de Congreso y para la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo.

El jefe de Estado advirtió que lleva más de una semana preguntando a la Organización Electoral “si las personas que hoy manejan los datos de los colombianos y colombianas son los mismos que hoy manejan los escrutinios, y como no me han contestado, sino que he recibido solo insultos, eso me hace dudar aún más”.

Explicó que en Colombia el fraude electoral se hace “quitando las credenciales de testigos electorales para que los partidos no puedan mirar el conjunto de las mesas, y con un software fraudulento que no ha querido ser verificado por nada del mundo, ahí es donde está el riesgo de fraude electoral”.

Afirmpo que el actual software lo maneja una empresa llamada ASD, filial de Thomas, Greg and Son, la misma que por años ha ganado la licitación para hacer los pasaportes y hacer el escrutinio electoral.

Recordó que una sentencia de nulidad electoral de la Sala plena del Consejo de Estado que anuló varias curules del Senado elegido para el periodo 2014 – 2018, y subrayó que «lo que se ordenó en esa sentencia no se hizo”, entre otras cosas porque “el fallo fue posterior al final del Congreso en 2018, es decir que disfrutaron de unas curules ilegalmente”.

La sentencia, señaló el presidente Petro, le ordena a la Organización Electoral a “adquirir el software requerido de escrutinios, es decir, que el software debe ser adquirido por el Estado para ser manejado por el Estado”.

Y recordó que en 2018 “se cometió un fraude electoral, específicamente en Senado de la República”, pero cuestionó: “¿dónde está la investigación de la Fiscalía contra un fraude electoral demostrado? Hay unas personas responsables de ese delito que deberían ser investigadas”.

También se refirió a la pérdida que en 2022 tuvo el Pacto Histórico de cerca de 400 mil votos durante el escrutinio, y que le fueron sumados al Partido de La U.

"¿Quién dice que es cierto entonces la frase del procurador, del registrador, del contralor y la fiscal? Diciendo que desde hace 30 años se mejora el sistema electoral en Colombia. En 2014 hubo un fraude electoral en las elecciones del Congreso. Tengo evidencia donde exactamente…

Sin embargo, aclaró que “el fraude pudo ser evitado” por los testigos electorales del Pacto Histórico, y puntualizó: «De ahí la importancia de que los partidos políticos tengan 123 mil testigos electorales cada uno”. Por ello, rechazó la afirmación de que “haya mejorado la seguridad para los comicios”.

El presidente Petro invitó al evento en la Casa de Nariño a Natalí Carmona Giraldo, quien comentó su versión de lo ocurrido en Pereira con el preconteo de votos, en donde ofició como testigo electoral contratada por la empresa ASD.

Dijo que, como explicó el presidente Petro, “se necesitan testigos electorales en todas las mesas para verificar los formularios E-14”.

El Presidente @PetroGustavo afirmó que no es conveniente que los datos de los colombianos, incluyendo los de la niñez, sean manejados por terceros que quieren hacer negocios a partir de la información personal de los colombianos. Es por esto que el día de hoy se presenta el…

El presidente Petro anunció que toda esa información será entregada a la autoridad competente internacional, porque sostuvo, “es mentira que desde hace 30 años esté mejorando el sistema electoral colombiano”, reiterando que se necesita “mayor transparencia” en el manejo de la información electoral en los comicios de este 2026.

Posteriormente, el jefe del Estado escribió una extensa nota en su cuenta en X en la cual hizo las siguientes precisiones:

«Aquí muestro las pruebas de la persistencia del fraude electoral en Colombia.

1..El desacato de la sentencia sobre el fraude electoral al MIRA de nulidad de las elecciones de senado del 2014.

Allí se ordenó un «software de mesa» del estado y desde el estado.

2. El software de preconteo ilegal que hoy existe es el mismo que existía en el fraude del 2014.

La empresa de preconteo que determina lamentablemente las.elecciones en Colombia, y que es un mecanismo ilegal contrario a la ley, es una empresa privada llamada ASD, filial de Thomas and Greg and Sons, que fue contratada en el 2014, fecha del fraude demostrado por el Consejo de Estado , es decir que se desacató el fallo del consejo de estado de sala plena. La empresa ASD de Thomas and Greg ha sido contratada también por las elecciones del 2022 y será la del 2026

También en el 2022 tenemos pruebas de fraude

3. La testigo presencial que habló a la prensa.hoy, contratada para las elecciones del año 2022, muestra que ASD en Pereira usó su espacio físico con cerca de 600 personas contratadas para llenar formularios con casillas en blanco, cuyos datos eran remitidos por llamadas de personas que hicieron incluso antes del cierre de elecciones y remitidas desde otros departamentos diferentes a Risaralda dónde se encontraba la testigo. Allí la instrucción que le daban a los contratistas era que llenaran los formularios con la información que recibían por llamadas y las casillas que sobraban se dejarán en blanco.

Los formularios eran llevados en ascensor hacia el sótano sin que los contratistas supieran que pasaba con ellos.

Del preconteo se derivan los demás formularios. Para poder variar el preconteo debe haber impugnación de la mesa para que los jueces ordenen abrir la mesa y volver a contar los votos físicos.

Dada la reticencia de mostrar el software de ASD, filial de Thomas and Greg and Sons, dueña hoy del preconteo, y contratada de nuevo por la registraduría, es que no hay seguridad de transparencia en la próximas elecciones.

Dadas estás ciecunstancias de desacato del fallo del consejo electoral, que debo denunciar, solo se enfrentará el posible fraude con 60.000 testigos electorales bien preparados presentados por los partidos políticos. Casa uno, si quieren.

El consejo electoral limita el número de testigos electorales de los partidos y completa la debilidad del sistema electoral ante el fraude.

Es decir que del preconteo se determinan las elecciones en Colombia, siendo un desacato a la sentencia del consejo de estado, que ordenó un software del estado y desde el estado, el software de preconteo es de ASD y es el estructurante a través de los formularios que llenan casi 80.000 contratistas con cláusula de confidencialidad que organizan en 75.000 m2 distribuidos en todo el país

4. Tengo en mi poder el fraude que intentaron hacer contra del Pacto Histórico en la registraduría de Vega en 2022. Través del preconteo.

Se variaron los datos de 4.200 mesas con iteraciones en los algoritmos en la fase de preconteo. Por eso en el simulacro anunciaron unos datos extraños con un Hernández ganándome.

En 4.200 mesas quitaron 400.000 votos al Pacto Histórico y a mi como candidato.a través de iteraciones de los ahorita.

Solo porque contamos con los instrumentos de testigos electorales adecuados se corrigió el preconteo y se evitó ese fraude que iba en camino.

Tengo mesa por mesa los datos de las iteraciones que quiero entregar a la autoridad competente.

Presento el fallo del consejo de estado en su parte resolutoria.