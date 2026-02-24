Rregistraduría habla del software y reafirma que garantiza transparencia e integridad del proceso electoral; además hizo prueba técnica a los boligrafos

–Los sistemas de información (software) de las elecciones son auditados por el instituto internacional CAPEL, una institución con amplia experiencia regional en el fortalecimiento democrático y procesos electorales, lo que aporta rigor, independencia y perspectiva comparada al proceso, afirmó la Registraduría Nacional en un comunicado, en tácita respuesta al presidente Gustavo Petro, quien ha sido reiterativo en denunciar un posible fraude en los escrutinios de los comicios del 8 de marzo y del 31 de mayo próximos.

La Registraduría Nacional asegura que cuenta con auditoría internacional a los software y sistemas de información de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados para estas elecciones de Congreso de la República, consulta de partidos, primera y eventual segunda vuelta presidencial, que están siendo verificados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), de amplia trayectoria en los procesos electorales para América Latina.

Anuncia que este miércoles 25 de febrero se llevará a cabo la exposición del código fuente en presencia de organismos de control, misiones de observación internacional y partidos políticos.

Afirma que esta iniciativa, ejecutada desde el inicio de este año, tiene como objeto garantizar la transparencia, la integridad técnica y confianza en el proceso electoral para las elecciones del 8 de marzo y 31 de mayo de 2026. Su alcance es el de verificar y evaluar la eficiencia, eficacia y seguridad de:

1. Software de jurados de votación.

2. Software de preconteo.

3. Software de escrutinio.

4. software de consolidación y divulgación nacional.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos señaló que CAPEL ha estado en la gran mayoría de los procesos electorales del continente y su presencia en Colombia busca elevar los estándares de seguridad y calidad de los sistemas electorales.

“Queremos resaltar como entidad, el compromiso con procesos electorales modernos, auditables y sometidos a estándares internacionales que nos arrojen unos informes técnicos que se pondrán a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control”, indicó.

Qué es CAPEL

Es una institución con amplia experiencia regional en el fortalecimiento democrático y procesos electorales, lo que aporta rigor, independencia y perspectiva comparada al proceso. IIDH/CAPEL es el programa especializado creado en 1983 para fortalecer la democracia en América Latina. Brinda asesoría técnica electoral, promueve elecciones libres y transparentes, y actúa como secretaría de organismos electorales regionales como UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales).

PRUEBA DE LOS BOLIGRAFOS

De otro lado, la Registraduría Nacional informó que este lunes los entes de control, misiones de observación y auditores nacionales e internacionales acompañaron la prueba técnica de verificación de los bolígrafos que se utilizarán el 8 de marzo.

La prueba se adelantó para verificar y validar el funcionamiento de los bolígrafos o esferos que se dispondrán para las elecciones de Congreso de la República y las consultas de las agrupaciones políticas tanto en Colombia como en el exterior, con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia), la auditoría externa internacional IIDH / CAPEL, contratada por la Registraduría Nacional del Estado Civil; así como la auditoría contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

?? El objetivo fue validar el funcionamiento de los bolígrafos que utilizarán votantes y jurados de votación en las elecciones de Congreso y la consulta de precandidatos a la presidencia. Esta misma prueba se realizará con representantes de las agrupaciones políticas este… pic.twitter.com/4NEhZbONCK — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 23, 2026



La Registraduría destacó que el objetivo fue validar el funcionamiento de los bolígrafos que utilizarán votantes y jurados de votación en las elecciones de Congreso y la consulta de precandidatos a la presidencia.

Anunció que esta misma prueba se realizará con representantes de las agrupaciones políticas este miércoles 25 de febrero, en la sede central de la Registraduría Nacional.

Durante este ejercicio, varios de los representantes y auditores de las entidades asistentes realizaron marcaciones en las tarjetas electorales de Senado, Cámara y consulta utilizando bolígrafos con tinta de color negro y morado. Posteriormente, se aplicaron diferentes elementos, como agua, alcohol, thinner, borrador, fuego con briket o encendedor y aire caliente con secador de cabello a diferentes temperaturas, y se constató que la tinta de los bolígrafos permanecía intacta en todas las tarjetas electorales.

“Con este ejercicio que adelantamos en presencia de las diferentes autoridades se desmienten los mitos que circulan en redes sociales y generan zozobra en época electoral, como la desaparición de la tinta de las marcaciones realizadas por los ciudadanos en las tarjetas electorales. Acá se comprobó que los esferos que utiliza la Registraduría el día de las elecciones para que voten los votantes y los jurados de votación diligencien las actas electorales son de muy buena calidad y no se borran”, sostuvo Jaime Hernando Suárez, delegado en lo Electoral, quien añadió que si los votantes desean marcar las tarjetas electorales con su propio bolígrafo lo pueden hacer sin ningún inconveniente.

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia), quien realizó el ejercicio con la tarjeta electoral de Senado Circunscripción Nacional, aseguró que “con estas pruebas lo que se puede señalar es que la tinta no se borra, no traspasa la tarjeta electoral y tampoco la mancha, porque después de cada una de estas pruebas se hizo el respectivo doblado de la tarjeta para ver cuál era el efecto que se tenía sobre la tinta”.