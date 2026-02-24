    • Bogotá

    Servicio TransMiZonal K812 – L812 cambió su recorrido y nombre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus TransMiZonalFoto: TransMilenio.

    La ruta TransMiZonal que anteriormente conocías como K812 Fontibón Brisas – L812 Villa del Cerro ajustó su trazado para mejorar la conectividad y pasó a denominarse K812 Terminal Salitre – L812 Villa del Cerro.

    ¿Cuál es el cambio de su recorrido?

    • Este servicio iniciará su recorrido, cuando se dirige hacia Villa del Cerro (L812), por la carrera 68D en el sector de Montevideo.
    • La ruta ya no tomará la calle 17 hasta la carrera 129 en el sector de Fontibón Brisas.
    • Cuando el TransMiZonal se dirige hacia Terminal Salitre (K812), tendrá un cambio sobre la carrera 5A y carrera 8 cerca al Portal 20 de Julio.

    En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio encuentras más información del servicio K812 Terminal Salitre – L812 Villa del Cerro:

    TransMiZonal K812 - L812 cambió recorrido y nombre en Bogotá

    Horarios de funcionamiento

    • Lunes a sábados de 3:30 a. m. a 9:00 p. m.
    • Domingos y festivos de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.

    Personaliza la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios

    • Transbordos a 0 pesos colombianos.
    • Dos viajes a crédito al día.
    • Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo.

    Giovanni Alarcón M.
