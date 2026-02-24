Servicio TransMiZonal K812 – L812 cambió su recorrido y nombre

Foto: TransMilenio.

La ruta TransMiZonal que anteriormente conocías como K812 Fontibón Brisas – L812 Villa del Cerro ajustó su trazado para mejorar la conectividad y pasó a denominarse K812 Terminal Salitre – L812 Villa del Cerro.

¿Cuál es el cambio de su recorrido?

Este servicio iniciará su recorrido, cuando se dirige hacia Villa del Cerro (L812), por la carrera 68D en el sector de Montevideo.

La ruta ya no tomará la calle 17 hasta la carrera 129 en el sector de Fontibón Brisas.

Cuando el TransMiZonal se dirige hacia Terminal Salitre (K812), tendrá un cambio sobre la carrera 5A y carrera 8 cerca al Portal 20 de Julio.

En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio encuentras más información del servicio K812 Terminal Salitre – L812 Villa del Cerro:

Horarios de funcionamiento

Lunes a sábados de 3:30 a. m. a 9:00 p. m.

Domingos y festivos de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.

