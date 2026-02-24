Servicio TransMiZonal K812 – L812 cambió su recorrido y nombre
Foto: TransMilenio.
La ruta TransMiZonal que anteriormente conocías como K812 Fontibón Brisas – L812 Villa del Cerro ajustó su trazado para mejorar la conectividad y pasó a denominarse K812 Terminal Salitre – L812 Villa del Cerro.
¿Cuál es el cambio de su recorrido?
- Este servicio iniciará su recorrido, cuando se dirige hacia Villa del Cerro (L812), por la carrera 68D en el sector de Montevideo.
- La ruta ya no tomará la calle 17 hasta la carrera 129 en el sector de Fontibón Brisas.
- Cuando el TransMiZonal se dirige hacia Terminal Salitre (K812), tendrá un cambio sobre la carrera 5A y carrera 8 cerca al Portal 20 de Julio.
En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio encuentras más información del servicio K812 Terminal Salitre – L812 Villa del Cerro:
Horarios de funcionamiento
- Lunes a sábados de 3:30 a. m. a 9:00 p. m.
- Domingos y festivos de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.
Personaliza la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios
- Transbordos a 0 pesos colombianos.
- Dos viajes a crédito al día.
- Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo.