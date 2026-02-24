Bogotá, ciudad anfitriona de la vitrina de turismo Anato en Corferias: asista del 25 al 27 de febrero

Foto: IDT.

Bogotá se prepara para recibir a los principales actores de la industria en la 45ª edición de la Vitrina Turística de ANATO, el encuentro de relacionamiento profesional más importante del sector en América Latina. Del 25 al 27 de febrero de 2026, Corferias será el escenario donde la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo (IDT) liderarán una agenda estratégica diseñada para expandir las fronteras de la ciudad y atraer nuevas inversiones y visitantes.

Esta edición traerá importantes novedades: por primera vez, la feria ocupará la totalidad del recinto ferial, con el Gran Salón destinado exclusivamente a la oferta internacional y espacios renovados que fortalecerán la experiencia de los visitantes. El stand de Bogotá estará ubicado en el pabellón 3, segundo piso de Corferias, y contará —también por primera vez— con una barra gastronómica diseñada para visibilizar la riqueza de la ciudad a través de su oferta de café, cocina tradicional y propuestas contemporáneas.

Tras el cierre exitoso de la convocatoria para participar en la Vitrina Turística de Anato 2026, fueron seleccionados 60 empresarios que estarán presentes durante los tres días de la feria en las mesas de trabajo del stand Bogotá, donde presentarán al mundo lo mejor de la oferta turística capitalina.

Adicionalmente, en el marco de la iniciativa ANATO Capacita, en su versión Tech, se proyecta la formación de más de 2.000 empresarios en tendencias de marketing digital e innovación, fortaleciendo así la competitividad del sector.

Alianzas internacionales y acuerdos de hermandad con Bogotá

Como eje central de su internacionalización, Bogotá oficializará acuerdos de hermandad mediante la firma de Memorandos de Entendimiento con la ciudad del Valle del Cauca, Colombia y con las ciudades de Monterrey y Jalisco de México. Estos acuerdos buscan fortalecer el turismo multidestino y el intercambio cultural con las ciudades del mundo.

En esta edición de Anato 2026, el Caribe Mexicano seráInvitado de Honor. Según el Boletín de Cifras de Turismo, periodo noviembre – diciembre de 2025 del Observatorio de Turismo de Bogotá, la capital recibió en 2025 a 1,9 millones de visitantes y México está entre los principales países emisores de turistas, atraídos por la oferta turística, negocios y de eventos principalmente.

Por otra parte, según la Encuesta Trimestral ANATO – ETA, México se ubicó dentro del top 3 de los destinos internacionales más comercializados por las Agencias de Viajes Asociadas, con una participación del 15,8 %, solo superado por España y República Dominicana.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración de México, entre enero y septiembre de 2025, 224.411 pasajeros viajaron desde Colombia hacia Cancún, uno de los principales destinos del Caribe Mexicano.

Hitos de conectividad: nueva frecuencia con Quebec – Canadá

En un paso decisivo para la conectividad de la ciudad, se realizará el lanzamiento oficial de la nueva frecuencia Quebec Bogotá junto a Air Canada. Esta nueva conexión estratégica facilita el flujo de viajeros con el mercado canadiense, abriendo oportunidades para el turismo de negocios, educación y vacacional, reafirmando a Bogotá como el principal hub de entrada a Sudamérica.

Innovación y competitividad en el Stand Bogotá

La participación de la capital a través del stand Bogotá, permitirá posicionar una oferta que integra cultura, salud y tecnología, en donde se presentará a los asistentes los avances más significativos del sector como:

Destino Turístico Inteligente – DTI: se presentará la recertificación internacional otorgada por SEGITTUR, destacando la gestión de la ciudad bajo estándares de innovación y sostenibilidad.

Estrategia Stopover: esta estrategia que fue lanzada en conjunto con Avianca, se potenciará a través de la campaña ‘Bogotá, la puerta de entrada al país de la belleza’, para transformar las escalas aéreas en estadías reales.

Oferta especializada: Se hará el lanzamiento oficial a medios de comunicación de la oferta de turismo de salud con SURA, como parte de la estrategia ‘Bogotá, destino de turismo de salud’.

Así mismo, en el stand de Bogotá habrá presencia permanente haciendo alusión Bogotá, la capital mundial de la bici y se hará el lanzamiento del Calendario Deportivo 2026 junto al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), como principal herramienta de posicionamiento de la ciudad como destino de turismo deportivo.

También se presentará la nueva Guía de Turismo Accesible, una herramienta fundamental para el posicionamiento de la ciudad como un destino turístico incluyente.

Experiencias locales y tecnología

El stand será un espacio vivo donde las 20 localidades mostrarán su riqueza mediante experiencias interactivas. Los asistentes podrán disfrutar de la interacción con inteligencia artificial para la promoción de Engativá, y la oferta cultural de localidades como Bosa, Kennedy y Rafael Uribe, entre otras, además de los laboratorios de innovación bajo el concepto “Bacatá”; el stand se convertirá en un recorrido inmersivo de tres estaciones que combinan narrativa, juego y tecnología para fortalecer la conexión emocional con la ciudad.

Con su presencia en ANATO 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo (IDT) ratifican su compromiso con el fortalecimiento de toda la cadena de valor, consolidando a Bogotá como un destino de clase mundial, inclusivo y profundamente conectado con los mercados internacionales.