11,7 kilómetros de ríos y canales intervenidos con jornadas de aseo durante febrero en Bogotá

Foto: Aguas de Bogotá

En la capital ‘No es negociable’ arrojar residuos, escombros, muebles, llantas y otros elementos de gran tamaño en el espacio público. Aguas de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantaron jornadas de recuperación y limpieza en los cuerpos de agua de la ciudad para prevenir inundaciones en temporada de lluvias. Se intervinieron más de 11 kilómetros durante el mes de febrero de 2026.

Durante las jornadas, realizadas se limpiaron 11,7 kilómetros de ríos y canales, se intervinieron 455 sumideros y se retiraron 257 toneladas de residuos.

Estas intervenciones buscan no solo limpiar las zonas impactadas, sino también generar conciencia ciudadana sobre la correcta disposición de los residuos.

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección gratuita a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.