Bogotá firma acta para inicio de obras Etapa II del Bronx Distrito Creativo

Imagen: FUGA

La Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), firmó el acta de inicio de la Etapa II del Bronx Distrito Creativo (BDC), un paso clave para dar continuidad a uno de los proyectos de renovación urbana y cultural más importantes del país.

Este avance da paso a una nueva fase de ejecución del BDC, el primer distrito creativo inducido de Colombia y Casa de las Industrias Culturales y Creativas de Bogotá, concebido como un espacio para la creación, la memoria, el encuentro ciudadano y el fortalecimiento del ecosistema creativo de la ciudad.

Al respecto, la directora del Bronx Distrito Creativo, Blanca Andrea Sánchez, afirmó que “arrancar esta segunda fase es una muestra del compromiso de la administración distrital y de la ciudad con un proyecto que no solo es una obra arquitectónica, sino un espacio de transformación patrimonial, urbana y, sobre todo, social para Bogotá”.

La intervención prevista para esta fase se desarrollará en la vía históricamente conocida como El Bronx e incluye dos niveles de sótanos destinados a parqueaderos, una plazoleta de uso público y un bloque de circulación vertical que conectará estos espacios con La Esquina Redonda, fortaleciendo la articulación del conjunto y su conexión con el Centro de Talento Creativo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Alcaldía Local de Los Mártires.

Esta etapa incluye además la intervención estructural y la restauración del edificio La Esquina Redonda, la única edificación que permanece en pie de la antigua calle del Bronx, también conocida como la calle de la L, y que hoy se consolida como un espacio central para la comunidad en la localidad de Los Mártires.

Conoce detalles de este proyecto, a través de la siguiente publicación en la red social Instagram, de Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo):

La Etapa II cuenta con una inversión estimada de 46.286 millones de pesos y se desarrollará sobre un área total de 8.272 metros cuadrados, de los cuales 7.233,45 metros cuadrados corresponden a áreas construidas en sótanos y 193,92 metros cuadrados al bloque de circulación vertical que articulará los distintos niveles del proyecto.

El Bronx Distrito Creativo se inscribe en el Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional–La Estanzuela, instrumento que orienta la recuperación integral de este sector del centro de la ciudad y que cuenta con respaldo normativo a través de los Decretos 145 de 2013, 329 de 2016 y 529 de 2017, los cuales establecen el marco para la intervención urbana, patrimonial y social del entorno.