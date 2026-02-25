Alta congestión en la calle 13 con carrera 90: movilidad en Bogotá y rutas TransMilenio hoy 25 de febrero

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana de hoy miércoles 25 de febrero de 2026, se presenta congestión vehicular en el corredor de la av. Centenario (calle 13) con carrera 90, en sentido occidente – oriente, debido a un tractocamión varado y a un siniestro entre tractocamión y automóvil. Estas situación puede generar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy miércoles 25 de febrero de 2026

Av. Centenario (calle 13) con carrera 90

Corte 10:07 a.m.

Se registra congestión vehicular en el corredor de la av. Centenario (calle 13) con carrera 90, en sentido occidente – oriente, debido a tractocamión varado y siniestro entre tractocamión y automóvil. Unidad de Tránsito y grúa asignadas.

Ruta alterna: Calle 80

Alta congestión en la avenida Circunvalar con calles 92 y 85 por buses varados

Durante la mañana se registó congestión en la avenida Circunvalar con calles 92 y 85 por vehículos varados.

Corte 8:06 a. m.

Actualización: El bus es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la avenida Circunvalar con calle 92, en sentido a sur.

Corte 7:34 a. m.

Bus varado en la localidad de Chapinero, en la localidad de Chapinero, en la avenida Circunvalar con calle 85, en sentido sur a norte. Unidad de Tránsito y grúa asignadas. Por la novedad se registra alto flujo vehicular.

Corte 7:27 a. m.

?Bus varado en la localidad de Chapinero, en la avenida Circunvalar con calle 92, en sentido norte a sur. Unidad de Tránsito y grúa asignadas.

?Grupo Guía en el punto. Por la novedad se registra alto flujo vehicular en el corredor.

Alta congestión en la avenida NQS con avenida Las Américas

Corte 7:07 a. m.

Se registra siniestro vial o accidente entre tractocamión y una motocicleta, en la localidad de Los Mártires, en la avenida NQS o carrera 30 con avenida Las Américas, en sentido norte a sur. Unidad de Tránsito en el punto.

Alta congestión en la carrera Séptima para salir de Bogotá

Corte 8:01 a. m.

Siniestro entre dos buses en la localidad de Usaquén, en la carrera Séptima con calle 127, en sentido sur a norte. Tránsito, Grupo Guía y ambulancia en el punto

Corte 7:01 a. m.

Saliendo de la ciudad por el corredor de la carrera Séptima se registra alto flujo vehicular entre calles 183 y 245. Grupo Guía gestiona el tráfico en la intersección de la calle 183.